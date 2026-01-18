Odločne besede Ilke Štuhec pred drugo tekmo v Trbižu

Po sobotnem smuku, ki ga je dobila Italijanka Nicol Delago, Ilka Štuhec pa je bila osma, je v nedeljo ob 11.15 pod Višarjami na sporedu še superveleslalom. Mariborčanka ga bo začela kot druga. "Dati moram od sebe popolnoma vse, kar znam," je odločna Štuhec.

Alice Robinson je vodilna v superveleslalomskem seštevku. Foto: Reuters V tej tekmovalni zimi sta bila za zdaj izpeljana samo dva ženska superveleslaloma. Prvega je dobila Novozelandka Alice Robinson, drugega pa Italijanka Sofia Goggia. Prva ima 180 točk, druga 160, tretja pa je v seštevku te discipline Američanka Lindsey Vonn (110 točk). Ilka Štuhec je na 15. mestu (36 točk), potem ko je na prvi tekmi odstopila, na drugi pa je bila sedma. Tekma v Zauchenseeju je odpadla.

Sedmo mesto z decembrske tekme v Val d'Iseru je Ilkina najboljša superveleslalomska uvrstitev po decembru 2018, ko je v Val Gardeni zmagala. Po sobotnem smuku, ko kljub osmemu mestu ni bila najbolj zadovoljna, saj je obžalovala dve napaki, ni dobro vedela, kaj pričakovati od nedeljske tekme. "Ne vem, kakšna bo postavitev in kakšni bodo pogoji. A to ne spremeni moje priprave, mojega načrta. Dati moram od sebe popolnoma vse, kar znam. Potem pa bomo videli, kaj bo to pomenilo."

Poglejte, kaj je po sobotnem smuku o nedeljski tekmi povedala Ilka Štuhec (vir: Slo Ski):