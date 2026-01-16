Tekme v Crans Montani kljub tragediji bodo

Tri tekme svetovnega pokala alpskih smučarjev in smučark, ki so predvidene za obdobje od 30. januarja do 1. februarja, bodo kljub novoletni tragediji, ko je v požaru v nočnem klubu umrlo 40 ljudi, še 119 pa jih je bilo poškodovanih, izpeljali po načrtu, so sporočili prireditelji.

Kot poroča AFP, urnika tekem ne bodo spreminjali, bodo pa omejili spremljevalne dogodke, ti bodo vezani le na tekme, prostore za gledalce ob progah ter okoli ciljnega območja, so zapisali v skupni izjavi organizatorjev in Mednarodne smučarske zveze (Fis). Koncertov in drugih zabav ne bo.

V Crans Montani bo 30. januarja na sporedu ženski smuk 30. januarja, dan pozneje ženski superveleslalom, 1. februarja pa moški smuk.

Tekme bodo potekale le nekaj dni pred začetkom zimskih olimpijskih iger in bodo potekale na progah, na katerih bo naslednje leto svetovno prvenstvo.

Izvršni direktor Fisa Urs Lehmann je organizacijskemu odboru zahvalil za delo z veliko občutljivostjo. "Fis je prepričan, da bomo doživeli dostojanstven športni dogodek v posebnih, a ustreznih okoliščinah," je svoje prepričanje delil Lehmann, nekdanji svetovni prvak v smuku.

"Od silvestrovega večera smo vsi združeni v šoku in žalosti. Tragedije ne bomo nikoli pozabili. Švicarska zveza in Fis delita prepričanje, da lahko šport tudi v teh okoliščinah vzbudi veliko pozitivnih čustev in misli. To potrjuje našo odločitev, da organiziramo tekme," je dejal izvršni direktor organizacijskega odbora Dider Defago, tudi olimpijski prvak v smuku iz leta 2010.

