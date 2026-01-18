Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Nedelja,
18. 1. 2026,
9.29

Osveženo pred

11 minut

Nedelja, 18. 1. 2026, 9.29

11 minut

Telekomov center lani zaznal za četrtino več kibernetskih napadov

R. K., STA

Telekom Slovenije, Kibernetska varnost | Ozaveščenost  o tveganju kibernetskih napadov se v Sloveniji izboljšuje, pravi članica uprave Telekoma Slovenije Vesna Prodnik. | Foto Telekom Slovenije

Ozaveščenost  o tveganju kibernetskih napadov se v Sloveniji izboljšuje, pravi članica uprave Telekoma Slovenije Vesna Prodnik.

Foto: Telekom Slovenije

Center kibernetske varnosti in odpornosti Telekoma Slovenije je lani zaznal več kot 25-odstotno medletno povečanje števila kibernetskih napadov. Ti po navedbah družbe postajajo vedno bolj kompleksni in avtomatizirani, kar podjetja postavlja pred velik izziv.

Rast števila kibernetskih napadov ni nekaj novega, je pa bila lani še posebej izrazita, je ta teden ob robu srečanja uprave Telekoma Slovenije z novinarji za STA povedala njena članica Vesna Prodnik.

"Podjetja so nevarnosti kibernetskih napadov izpostavljena ves čas. V odgovor na to v našem centru kibernetske varnosti in odpornosti stalno uvajamo nove tehnologije in samodejne odzive, tudi s pomočjo umetne inteligence," je dejala.

Bitka, ki se ne konča

Zagotavljanje kibernetske varnosti je po njenih besedah postala nenehna bitka. "Na eni strani so izredno sposobni in finančno močni napadalci, na drugi strani pa podjetja, ki se ukvarjamo s kibernetsko varnostjo," je izpostavila.

Veseli jo, da se ozaveščenost o tveganju kibernetskih napadov v Sloveniji izboljšuje, tudi pri podjetjih. Pomemben dejavnik pri tem je bila po njenih besedah lanska uveljavitev zakona o informacijski varnosti, ki je med drugim razširil krog zavezancev za sprejetje ukrepov za zagotavljanje kibernetske varnosti.

Poleg subjektov javnega sektorja zakon vključuje tudi nekatere gospodarske subjekte, predvsem velika in srednje velika podjetja. Kot zavezanci pa se lahko določijo tudi ostali pomembni organi ali entitete oziroma podjetja, ki so pomembna za delovanje v Sloveniji. Zavezanci bodo morali med drugim pripraviti oceno tveganj ter načrte za obvladovanje kibernetskih incidentov in za neprekinjeno poslovanje svojih bistvenih storitev.

"Seveda pa kibernetska varnost ni stvar enega podjetja ali posameznika, temveč skupne odpornosti države. V digitalni družbi je to temelj njene odpornosti," je še poudarila Prodnik.

