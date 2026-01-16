Neznano kam odšla 48-letna Martina. Ste jo videli?

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da svojci od četrtka pogrešajo 48-letno Martino Dovnik iz Gaja pri Pragerskem. Od doma se je v dopoldanskih urah odpeljala z belim osebnim vozilom hyundai i-20 registrskih oznak MB NE-120.

Pogrešana je srednje postave, visoka okoli 180 centimetrov, ima rjave lase do ramen in nosi očala. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v modre kavbojke in svetlo bundo ter obuta v sive gležnjarje.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi in vozilu, prosijo, da to sporočijo na številko 113.