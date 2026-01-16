Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
16. 1. 2026,
11.49

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
policija Slovenska Bistrica PU Maribor pogrešane osebe pogrešan

Petek, 16. 1. 2026, 11.49

34 minut

Neznano kam odšla 48-letna Martina. Ste jo videli?

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Pogrešana oseba | Pogrešana je srednje postave, visoka okoli 180 centimetrov, ima rjave lase do ramen in nosi očala. | Foto PU Maribor

Pogrešana je srednje postave, visoka okoli 180 centimetrov, ima rjave lase do ramen in nosi očala.

Foto: PU Maribor

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da svojci od četrtka pogrešajo 48-letno Martino Dovnik iz Gaja pri Pragerskem. Od doma se je v dopoldanskih urah odpeljala z belim osebnim vozilom hyundai i-20 registrskih oznak MB NE-120.

Pogrešana je srednje postave, visoka okoli 180 centimetrov, ima rjave lase do ramen in nosi očala. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v modre kavbojke in svetlo bundo ter obuta v sive gležnjarje.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi in vozilu, prosijo, da to sporočijo na številko 113.

Audi Q5 pogrešani
Novice Neuradno: pogrešanega Grošlja opazili v okolici Novega mesta. Sin: Če vidiš te objave, se vrni. Vsi te pogrešamo.
Audi Q5 pogrešani
Novice Sin David še naprej išče pogrešanega očeta, to so zadnje podrobnosti
Igor Grošelj
Novice Njegov avtomobil so našli v Celju, Igorja iz Trbovelj pa še ne
policija Slovenska Bistrica PU Maribor pogrešane osebe pogrešan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.