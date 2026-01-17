Težki dnevi za Emo Klinec: Nezavestna sem končala na kardiološki kliniki

"Želela sem si nastopiti na novoletni turneji … A sem namesto tega nezavestna končala na kardiološki kliniki." Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je preživljala težke dneve, a se zdaj počuti bolje in bi se rada že naslednji teden vrnila na trening.

Medtem ko Nika Prevc niza zmage, smo kar malo pozabili na še eno našo skakalno šampionko, na Emo Klinec. Zaradi zdravstvenih težav ni začela olimpijske sezone, načrtovala je, da se bo vrnila do novoletne turneje dveh večerov. Zdaj je v pretresljivem zapisu na Instagramu sporočila, kaj vse se ji je dogajalo v zadnjih tednih.

"Po operaciji zoba sem dobila infekcijo … Želela sem si nastopiti na novoletni turneji … A sem namesto tega nezavestna končala na kardiološki kliniki. Po 12 dneh v bolnišnici sem se le počutila bolje in sem spet lahko normalno hodila," je zapisala 27-letna smučarka skakalka, ki ima 31 uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu. "Hvaležna sem zdravnikom za podporo in vsem ostalim ljudem, ki so mi pomagali."

"Naslednji teden načrtujem vrnitev na treninge. Bom videla, kako se bo odzvalo moje telo." Nastop na februarskih olimpijskih igrah je očitno že odpisala. "Vse najboljše želim slovenskim športnikom na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini."

Pod zapis so se ji z dobrimi željami oglasili številni z vsega sveta. "Zdravje je na prvem mestu. Vse ostalo počaka," ji je denimo zapisala nekdanja ekipna kolegica Špela Rogelj. "Ema, želimo ti veliko zdravja," so zapisali tudi na uradnem profilu smučarskih skokov pri FIS.