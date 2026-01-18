Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
18. 1. 2026,
10.43

Osveženo pred

24 minut

Rok Marguč Gloria Kotnik Žan Košir Tim Mastnak paralelni veleslalom deskanje

Nedelja, 18. 1. 2026, 10.43

24 minut

Bansko, deskanje, paralelni veleslalom

Ni se izšlo, brez Slovencev v izločilnih bojih Banskega

Avtor:
STA

Gloria Kotnik | Gloria Kotnik je bila z 20. mestom najvišje uvrščena predstavnica Slovenije na drugi tekmi v Banskem. | Foto Reuters

Gloria Kotnik je bila z 20. mestom najvišje uvrščena predstavnica Slovenije na drugi tekmi v Banskem.

Foto: Reuters

Tekmi svetovnega pokala deskarjev na snegu v Banskem se nista razpletli po slovenskih željah. Še posebno ne današnji paralelni veleslalom, v katerem je slovenska ekipa celo ostala brez uvrstitve v izločilne boje. Gloria Kotnik je tudi tokrat zasedla 20., mesto, Tim Mastnak in Žan Košir pa sta v drugi kvalifikacijski vožnji storila napako.

Proge nista prevozila, tako sta se morala zadovoljiti s 30. oziroma 32. mestom. Rok Marguč je bil 38.

V kvalifikacijah sta bila najboljša Nemec Yannik Angenend in Japonska Tsubaki Miki.

Slovenski tekmovalci bodo imeli popravni izpit že konec naslednjega tedna, ko bo v avstrijskem Simonhöheju najprej posamična tekma v paralelnem veleslalomu, nato pa še ekipna.

Rok Marguč Gloria Kotnik Žan Košir Tim Mastnak paralelni veleslalom deskanje
