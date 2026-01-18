Nedelja, 18. 1. 2026, 10.43
24 minut
Bansko, deskanje, paralelni veleslalom
Ni se izšlo, brez Slovencev v izločilnih bojih Banskega
Tekmi svetovnega pokala deskarjev na snegu v Banskem se nista razpletli po slovenskih željah. Še posebno ne današnji paralelni veleslalom, v katerem je slovenska ekipa celo ostala brez uvrstitve v izločilne boje. Gloria Kotnik je tudi tokrat zasedla 20., mesto, Tim Mastnak in Žan Košir pa sta v drugi kvalifikacijski vožnji storila napako.
Proge nista prevozila, tako sta se morala zadovoljiti s 30. oziroma 32. mestom. Rok Marguč je bil 38.
V kvalifikacijah sta bila najboljša Nemec Yannik Angenend in Japonska Tsubaki Miki.
Slovenski tekmovalci bodo imeli popravni izpit že konec naslednjega tedna, ko bo v avstrijskem Simonhöheju najprej posamična tekma v paralelnem veleslalomu, nato pa še ekipna.
