Ni se izšlo, brez Slovencev v izločilnih bojih Banskega

Tekmi svetovnega pokala deskarjev na snegu v Banskem se nista razpletli po slovenskih željah. Še posebno ne današnji paralelni veleslalom, v katerem je slovenska ekipa celo ostala brez uvrstitve v izločilne boje. Gloria Kotnik je tudi tokrat zasedla 20., mesto, Tim Mastnak in Žan Košir pa sta v drugi kvalifikacijski vožnji storila napako.

Proge nista prevozila, tako sta se morala zadovoljiti s 30. oziroma 32. mestom. Rok Marguč je bil 38.

V kvalifikacijah sta bila najboljša Nemec Yannik Angenend in Japonska Tsubaki Miki.

Slovenski tekmovalci bodo imeli popravni izpit že konec naslednjega tedna, ko bo v avstrijskem Simonhöheju najprej posamična tekma v paralelnem veleslalomu, nato pa še ekipna.

