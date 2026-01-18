Črn dan v avstrijskih gorah: pod plazovi umrlo osem ljudi

Na Solnograškem sta se v soboto sprožila dva snežna plazova, v katerih je skupno umrlo pet ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Še en plaz se je popoldne sprožil na območju Pusterwalda na avstrijskem Štajerskem in pod seboj pokopal tri osebe, danes poroča Kronen Zeitung.

Prvi plaz se je sprožil nekaj po 12. uri v smučarskem središču Bad Hofgastein na 2.200 metrih nadmorske višine in zasul smučarko. Ko so jo reševalci našli, je bila že mrtva.

Umrli štirje pohodniki

Uro in pol kasneje se je v dolini Gastein sprožil še en plaz, v katerem so umrli štirje pohodniki. Gorska reševalna služba je pojasnila, da je plaz odnesel skupino sedmih alpinistov. Med njimi je eden nesrečo preživel brez poškodb, dva sta poškodovana – eden huje in drugi lažje. Za štiri ljudi pa je bil plaz usoden.

Plaz usoden za tri turne smučarje

Po tem se je v popoldanskih urah na območju Pusterwalda v okrožju Murtal na avstrijskem Štajerskem sprožil še en plaz in pod seboj pokopal tri osebe.

V nesreči je bilo udeleženih sedem čeških turnih smučarjev, tri od njih je plaz popolnoma zasul. Reševalo jih je 150 reševalcev, a so morali zaradi vremena reševalno akcijo prekiniti. Na teren se bodo spet odpravili danes.

Opozorilo gorskih reševalcev

"Kljub jasnim in večkratnim opozorilom so se danes ponovno zgodili številni plazovi – žal s smrtnim izidom. Ta tragedija boleče kaže, kako resna je trenutna nevarnost plazov," je v sporočilu za javnost pojasnil vodja gorske reševalne službe v Pongauu Gerhard Kremser.