Avtor:
R. K.

Sobota,
17. 1. 2026,
12.51

Osveženo pred

28 minut

PGD Bohinjska Bistrica/Facebook gasilci prometna nesreča

PGD Bohinjska Bistrica: Zgodilo se je nekaj, kar se po vseh pravilih ne bi smelo

prometna nesreča | Foto PGD Bohinjska Bistrica/Facebook

Foto: PGD Bohinjska Bistrica/Facebook

Preteklo nedeljo so gasilci PGD Bohinjska Bistrica zaradi prometne nesreče posredovali na cesti Nemški Rovt–Soriška planina. Kot so zapisali na svoji strani na Facebooku, se je zgodilo nekaj, kar se po vseh pravilih ne bi smelo. Vozilo je zdrsnilo s ceste in obstalo tik nad globeljo, nadaljnji zdrs pa je zaustavil le majhen kamen.

"Včasih o razpletu ne odločajo veliki sistemi, zapletene analize ali dolge razlage. Včasih je dovolj majhen kamen, komaj opazen, vkopan v tla in prekrit s snegom," svoj zapis na Facebooku začenjajo gasilci PGD Bohinjska Bistrica. 

Preteklo nedeljo so namreč posredovali na kraju prometne nesreče, kjer je zelo pomembno vlogo odigral prav majhen kamen. Na cesti Nemški Rovt–Soriška planina je osebno vozilo zdrsnilo s ceste in obstalo tik nad globeljo.

"Od nadaljnjega zdrsa ga ni zadržala ograja, ne čudežna sreča, temveč majhen kamen, ki je kukal iz snega in v pravem trenutku zadržal pnevmatiko. Ta droben, skoraj nepomemben detajl je zadržal celotno vozilo in z njim ljudi v njem. Včasih je meja med slabim izidom in tistim, o katerem danes še lahko pišemo, resnično tanka," so zapisali gasilci. 

Poškodovanih več oseb

Včeraj so gasilci PGD Bohinjska Bistrica ponovno posredovali na kraju prometne nesreče, tokrat na Lepencah, kjer udeleženci niso imeli takšne sreče kot v zgoraj opisanem primeru. 

V nesreči je bilo udeleženih več oseb, nekaj jih je utrpelo lažje poškodbe. Zaradi trčenja dveh vozil in tovornjaka vlačilca sta bili poleg vozil poškodovani tudi javna razsvetljava in avtobusna postaja. 

Policija, gasilci
