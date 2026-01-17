Slovaška alpska smučarka Petra Vlhova, olimpijska prvakinja v slalomu iz Pekinga, kljub hudi poškodbi in dolgotrajnemu okrevanju še ni prečrtala nastopa na olimpijskem slalomu 18. februarja in s tem boja za obrambo slalomskega naslova.

Dve leti po hudi poškodbi kolena je 30-letna šampionka iz Liptovskega Mikulaša Petra Vlhova v celoti opravila trening na snegu. "Morda se sliši nekoliko noro, glede na to, kako malo časa je do olimpijskih iger. A odločila sem se, da se bom borila za možnost sodelovanja," je sporočila na družbenih omrežjih. O tem, ali bo tudi dejansko nastopila, se bo odločila 48 ur pred olimpijskim slalomom 18. februarja, je pojasnila Slovakinja.

Celjenje pretrgane križne vezi v desnem kolenu zaradi težav s hrustancem ni napredovalo po željah. Marca 2025 je morala na še eno operacijo. "Nisem imela nič od življenja. Nisem mogla storiti ničesar, ne hoditi, ne kolesariti, ne smučati," je takrat opisala Vlhova. Razmere so bile zelo stresne tudi s psihološkega vidika. V videoposnetku, objavljenem v soboto, je bila 31-kratna zmagovalka tekem svetovnega pokala znova videti dobro razpoložena. Video je posnela po uspešnem zdravniškem pregledu.

Vlhova je v svetovnem pokalu zbrala 73 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 46 na tekmah v slalomu, nazadnje pred dvema letoma z drugim mestom na slalomu v Flachauu. Na svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju je osvojila šest kolajn, od tega ima eno zmago. Zlata je bila v veleslalomu na SP v Areju leta 2019.

Sezono 2020/21 je kot prva Slovakinja osvojila veliki kristalni globus, ko je končala povsem na vrhu skupnega seštevka svetovnega pokala alpskih smučark. Najboljša je v slalomu, v tej disciplini je v svetovnem pokalu zbrala 22 zmag.