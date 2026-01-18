Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
18. 1. 2026,
9.24

Trener Hrgota navdušen nad Prevcem, veseli pa ga še nekaj drugega #video

Domen Prevc je v Saporu poskrbel za popoln izkupiček – dve zmagi v dveh dneh. To je navdušilo glavnega trenerja Roberta Hrgoto, ki je izpostavil tudi dosežek Žige Jančarja. Ta je z 19. mestom osvojil svoje prve točke v svetovnem pokalu. Timi Zajc je slovenske nastope v Saporu sklenil na 29. mestu.

Domen Prevc
Sportal Izjemni Domen Prevc do nove zmage: ustavila ga ni niti napaka

"Spet vrhunska predstava Domna. Trenutno je res v takšni formi, da se je tudi z napako v drugi seriji, ko je pretiraval čez prelet, znašel v zraku in skočil dovolj dobro za še eno zmago. Trenutno mu gre zelo dobro, pomembno je, da vztraja in nadaljuje v tem ritmu," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije ocenil Robert Hrgota.

Jančar do prvih točk v svetovnem pokalu

Pohvalil je tudi dosežek 20-letnega Žige Jančarja, ki je z 19. mestom osvojil svoje prve točke v svetovnem pokalu: "Prve točke svetovnega pokala in res lep rezultat zanj, lepa motivacija za naprej. Škoda za druge, danes se niso znašli na tej skakalnici. Sledijo poleti, pridemo domov, se umirimo in se pripravimo na drugi vrhunec te zime."

Prevc po novi zmagi prepričljivo vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala smučarjev skakalcev. Zbral je že 1.414 točk, Rjoju Kobajaši na drugem mestu zaostaja 467 točk. Drugi Slovenec v najboljši deseterici, Anže Lanišek, s 717 točkami zaseda peto mesto.

Skakalno karavano prihodnji konec tedna v Oberstdorfu (od 23. do 25. januarja) čaka svetovno prvenstvo v poletih, sledijo dve tekmi svetovnega pokala v Willingenu in nato vrhunec sezone – olimpijske igre v Cortini in Milanu.

