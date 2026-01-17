Zmagovalec prve posamične tekme smučarskih skakalcev v Saporu je Domen Prevc, ki je po odličnem finalnem skoku, dolgem 141 metrov, z drugega mesta napredoval na vrh in slavil z več kot 20 točkami razlike. Drugi je bil Japonec Naoki Nakamura, tretji pa njegov rojak Ren Nikaido. Finalna serija se je povsem zalomila Avstrijcem, saj sta vodilni po polovici Jan Hörl in tretji Stephan Embacher ostala brez zmagovalnega odra. Točke sta dosegla še dva Slovenca, Rok Oblak je bil 19., Timi Zajc pa 21. Žiga Jančar je bil zaradi neustreznih čevljev diskvalificiran, Žak Mogel pa prekratek za finale, končal je na 39. mestu. Prevc, za katerega je bila to osma zmaga v sezoni, bo imel v nedeljo novo priložnost za nadaljevanje sanjskega tekmovalnega obdobja.

Domen Prevc je že v poskusni seriji s prvo oceno napovedal nov sijajen slovenski dan, še najbližje mu je bil Hörl, ki je po prvi seriji tekme v Saporu vodil. Avstrijec je bil s 136 metri drugi najdaljši, Domen je v prvo skočil štiri metre manj, a prejel precej manj vetrovnega odbitka kot vodilni. Prevc je imel le –5,4 odbitka, Hörl pa –12,3, tako da je za Avstrijcem zaostajal le 1,3 točke. Tretji je bil po polovici še en Avstrijec, Stephan Embacher, s 5,2 točke zaostanka.

Domen Prevc je zanesljivi zmagovalec tekme v Saporu, kjer se je podpisal pod jubilejno, 100. posamično zmago slovenskih skakalcev na tekmah svetovnega pokala. Foto: Reuters

V finalu so se karte močno premešale. Veter je obrnil smer, skakalce je spremljal veter v hrbet, v teh razmerah pa se je od najboljših izjemno znašel prav Prevc. Skočil je 141 metrov, prejel lepe ocene in takrat vodilnega Naokija Nakamuro prehitel za 22,1 točke ter vrgel rokavico Hörlu, ki je še čakal na svoj nastop. Avstrijec je zmogel le 127 metrov in ostal brez zmagovalnega odra, na četrtem mestu. Četrti po prvi seriji Nakamura je zadržal drugo mesto, na tretje pa se je z osmega povzpel še en domači adut, Ren Nikaido.

Prevc v družbi japonske dvojice – drugi je bil Naoki Nakamura, tretji pa Ren Nikaido. Foto: Reuters

Japonci so odlično nastopili v finalu, med prvo peterico so končali kar trije, Rjoju Kobajaši je v finalu z desetega napredoval na peto mesto. Precej manj zadovoljni so s finalom lahko Avstrijci, ob Hörlu je brez stopničk ostal tudi tretji po polovici Embacher, ki se je moral zadovoljiti s šestim mestom.

Prevc je takoj vedel, da bo skok odličen

"Takoj sem vedel, da bo to dober skok, že v radiusu sem čutil, da bo šlo daleč, moji boki so bili zelo visoko. Niti nisem vedel, da imam veter v hrbet, uspelo mi je varno pristati pri 141 metrih. Pristal sem z res veliko sile. Živimo za take trenutke. Ni bil klasični Sapporo, kjer je po navadi vzgornik, v finalu pa so se razmere spremenile, pihalo je od zadaj. Nadmorska višina mi ustreza, tu mi je všeč zrak, pa tudi skakalnica. Veselim se jutrišnjega dne," je v prvi izjavi za organizatorje povedal Prevc, ki je dosegel že osmo zmago to sezono, sicer pa že 17. v karieri.

"Veselim se jutrišnjega dopoldneva, kjer lahko Saporo prinese še kaj novega in dodatnega, da bomo še z večjim veseljem in motivacijo šli v naslednji konec tedna v Oberstdorf," pa je dodal v izjavi za SZS. Skakalce namreč že prihodnji teden čaka svetovno prvenstvo v poletih.

Takoj je vedel, da bo v finalu letel daleč. Foto: Reuters

Prednost v skupnem seštevku že skoraj 450 točk Prevc je že pri 1.314 točkah, drugi Kobajaši zaostaja 447 točk, tretji Ren Nikaido pa že skoraj 600 točk. Anže Lanišek, ki ga v Aziji ni, ostaja četrti.

Oblak do rezultata kariere, do točk še Zajc, Jančar diskvalificiran, Mogel prekratek

V finalu sta od petih Slovencev nastopila še dva. Rok Oblak je v zahtevnih razmerah s 15. nazadoval na 19. mesto, kar je njegov najboljši rezultat v karieri. Timi Zajc je v finalu s 25. napredoval na 21. mesto.

Rok Oblak je prvič končal med najboljšo 20-erico. Foto: Reuters

Žiga Jančar je v prvi seriji sicer izkoristil ugodne vetrovne razmere ter s 129,5 metra dolgim skokom prevzel vodstvo, a bil nato zaradi neustreznega čevlja (dva milimetra) diskvalificiran. Žak Mogel je pristal pri 122 metrih in na 39. mestu ostal brez finala.

"Spet odličen dan. Drugi skok Domna je bil eden lepših letos in zaslužena zmaga. Dobro deluje po Zakopanah, kjer se stvari niso izšle. Ponovno je nazaj, deluje res dobro, odličen dan zanj. Odličen je bil tudi Rok Oblak z najboljšim rezultatom kariere, Timi Zajc se je malo lovil, imel pa je tudi nekaj smole. A je na dobri ravni, jutri bo lahko posegal višje. Škoda za Žigo Jančarja, saj bi lahko bil zelo visoko, a jutri je nova priložnost. Želimo si, da fantje nadaljujejo v tem ritmu," pa je misli v izjavi za SZS strnil glavni trener Robert Hrgota.

V nedeljo sledi še ena posamična tekma.

Saporo, tekma (m):

Lanišek ni odpotoval v Azijo, Kasai brez sobotne tekme

Anže Lanišek, zmagovalec zadnje tekme svetovnega pokala v Zakopanah, je takoj po tekmi prejšnji konec tedna napovedal, da bo Japonsko izpustil. V kvalifikacijah Sapora je nastopil tudi legendarni japonski skakalec Noriaki Kasai, ki bo letos dopolnil 54 let. Veteran skokov se na sobotno tekmo s 55. mestom ni prebil, v nedeljo pa bo imel novo priložnost.

Prevc prvi v poskusni seriji

Prevc je v poskusni seriji skočil 133 metrov in imel prvo oceno, za njim sta se zvrstila Jan Hörl in Kristoffer Eriksen Sundal, ki je bil s 136,5 metri najdaljši, a je skakal z dveh zaletnih mest višje. Zajc je bil deveti, Oblak 25., Mogel 37., Jančar pa 44.