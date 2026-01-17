Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Teniški globus, 17. januar

Mira Andrejeva na OP Avstralije z lepo popotnico

STA

Mirra Andreeva je zmagovalka Aucklanda.

Mirra Andreeva je zmagovalka Aucklanda.

Foto: Guliverimage

Rusinja Mira Andrejeva se bo na teniško odprto prvenstvo Avstralije podala z lepo popotnico, potem ko je dobila dvoboj najstnic s Kanadčanko Victorio Mboko s 6:3, 6:1. S tem je na turnirju WTA 500 v Adelaide z nagradnim skladom 696.413 evrov slavila pomembno zmago v pripravah na uvodni grand slam sezone.

Osma igralka sveta je dvoboj slabo začela, po zaostanku z 0:3 in zdravniškem premoru je 18-letnica dobila devet zaporednih iger.

Tudi 19-letna Kanadčanka je pri zaostanku niza in treh iger zaprosila za zdravniški odmor, nato pa dobila igro in prekinila vroči niz ruske tekmice. A vrnitev je bila le kratkočasna, saj je Andrejeva prišla do četrte turnirske zmage v karieri.

"Žal danes nisem bila stoodstotna," je dejala Mboko, ki je naredila 29 neizsiljenih napak in petkrat izgubila servis. "Ampak Mira je igrala neverjetno."

Andreejva, ki se je lani uvrstila v četrti krog Melbourna, se je po zmagi zahvalila svojim fizioterapevtom za pomoč.

"Fizioterapevti so mi resnično pomagali, prav tako čutim, da sem vadila, delala in se potila. V vseh svojih dvobojih sem bila pogumna. Zahvaljujem se tudi sebi, ker sem na treningih vztrajala in spremenila svojo miselnost, da sem se borila do zadnje točke," je dejala Rusinja.

Menšiku turnir v Aucklandu

Vzhajajoča zvezda češkega tenisa Jakub Menšik je z odličnim servisom v finalu turnirja ATP 250 v Aucklandu premagal Sebastaina Baeza in z lovoriko na turnirju z nagradnim skladom 602.927 evrov končal priprave na odprto prvenstvo Avstralije. Menšik je z 18 asi zmagal s 6:3 in 7:6 (7) in si zagotovil drugi naslov v karieri po lanski zmagi v Miamiju. Dvajsetletnik, najmlajši igralec med najboljšimi 25 na svetovni lestvici, je pokazal, da bi lahko bil nevaren na prvem velikem turnirju leta v Melbourne Parku, kjer je 16. nosilec.

Jakub Menšik | Foto: Reuters Jakub Menšik Foto: Reuters

Visoki Evropejec je bil premočan za svojega argentinskega tekmeca, saj je agresivne servise mešal s spretnimi sprehodi do mreže. "Takoj po pripravah ponavadi nisi v pravem ritmu in prihajaš v sezono z veliko energije," je Menšik povedal v intervjuju ob igrišču.

"Zato sem zelo vesel, da sem pokazal predstavo, ki sem si jo želel. Seb je odličen borec in proti njemu je izjemno težko doseči zmagovalni udarec. Uspelo mi je ostati osredotočen do konca," je dodal češki igralec.

Turnir je bil zahteven za oba finalista, ki sta morala četrtfinale in polfinale odigrati v petek zaradi dežja.

Baez, ki je šest od sedmih naslovov osvojil na peščeni podlagi, je v četrtfinalu izločil prvega nosilca Američana Bena Sheltona.

Kvalifikantka Cocciaretto zmagovalka Hobarta

Italijanska kvalifikantka Elisabetta Cocciaretto je zmagovalka teniškega turnirja WTA 250 v Hobartu z nagradnim skladom 244.045 evrov. Cocciaretto je osvojila svoj drugi naslov v karieri in s tem presenetila Američanko Ivo Jović ter si dvignila samozavest pred odprtim prvenstvom Avstralije.

Šele 80. igralka na svetovni lestvici je zmago nad Jović, ki je lani svoj prvi turnir v Guadalajari osvojila pri komaj 17 letih, slavila dvakrat s po 6:4.

Cocciaretto, nekdaj že 29. igralka na svetu, je pred tem slavila le leta 2023 v Lozani.

Obenem je postala četrta kvalifikantka z zmago v Hobartu po Moni Barthel (2012), Garbine Muguruza (2014) in Lauren Davis (2023).

WTA 500, Adelaide:

- finale:
Mira Andrejeva (Rus/3) - Victoria Mboko (Kan/8) 6:3, 6:1.

ATP 250, Auckland (602.927 evrov):

- finale:
Jakub Menšik (Češ/3) - Sebastian Baez (Arg/7) 6:3, 7:6 (7).

 

Izid, WTA 250, Hobart:

- finale:
Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Iva Jović (ZDA/3) 6:4, 6:4.

 
