STA

Sobota,
28. 2. 2026,
14.52

1 ura, 26 minut

Teniški globus, 28. februar

Danil Medvedjev osvojil Dubaj brez boja

STA

Daniil Medvedev je brez finalnega boja osvojil turnir v Dubaju.

Daniil Medvedev je brez finalnega boja osvojil turnir v Dubaju.

Foto: Reuters

Ruski teniški igralec Danil Medvedjev je brez boja prišel do zmage na turnirju serije ATP 500 v Dubaju z nagradnim skladom nekaj več kot 2,8 milijona evrov. Njegov tekmec v finalu, Nizozemec Tallon Griekspoor, je dvoboj predal zaradi poškodbe leve stegenske mišice.

Griekspoor se je poškodoval že ob koncu prvega niza ob petkovi polfinalni zmagi proti Rusu Andreju Rubljovu in je bil njegov v finalu pod velikim vprašajem, ko je odšepal na novinarsko konferenci po dvoboju. Organizatorji turnirja so danes le še potrdili, da Nizozemec po zdravniški oceni ni sposoben igrati finala.

Tako je Medvedjev, ki je bil tretji nosilec, sploh prvič v karieri zmagal na istem prizorišču, v Dubaju je bil najboljši še leta 2023. Pred tem je 30-letnik 22 turnirskih zmag dosegel na 22 različnih prizoriščih. Doslej je igral v skupno 42 finalih.

Za Griekspoorja je bil tokratni finale šesti v karieri, doslej pa je osvojil tri lovorike. Nazadnje je bil najboljši na lanskem travnatem turnirju na Majorki.

ATP 500, Dubaj (2.807.301 evrov):

- finale:
Danil Medvedjev (Rus/3) - Tallon Griekspoor (Niz) brez boja.

