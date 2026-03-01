Kako proslaviti 70 let zakona? Devetdesetletnika kupila prvega porscheja.

Večina zakonskih parov platinasto obletnico poroke zaznamuje z družinskim kosilom ali potovanjem. Derek in Audrey Evans pa sta se pri 92 in 94 letih odločila drugače – ob 70 letih skupnega življenja sta si kupila svoj prvi avtomobil znamke Porsche.

Ko sta se Derek in Audrey Evans poročila v petdesetih letih prejšnjega stoletja, sta vozila skromne britanske avtomobile – najprej ford 8, nato austin 7. Takrat si verjetno nista predstavljala, kakšen avtomobil bosta iz prodajnega salona odpeljala 70 let pozneje. Zdaj sta dočakala ta dan: ob platinasti obletnici poroke sta prevzela novega porsche macana in tako na svoj način proslavila izjemnih 70 let zakona.

Simpatična Britanca, pripravljena za prvo vožnjo z lastnim porschejem Foto: Porsche

Audrey ob svojem prvem avtomobilu Foto: Porsche

"Vedno sem imel malce pustolovskega duha," je ob tem povedal 92-letni Derek, medtem ko je njegova žena Audrey z nasmehom prikimala. "Nisva divjaka," je dodala 94-letnica, "a uživava v občutku moči in udobja." Prav kombinacija prestiža, zmogljivosti in vsakodnevne uporabnosti je bila razlog, da sta se odločila za macana – to je športni terenec, ki združuje športni značaj in praktičnost.

Po desetletjih službenih vozil in racionalnih odločitev je macan prvi avtomobil, ki sta ga kupila izključno zase – kot nagrado in praznovanje skupne zgodbe.

Derek je bil navdušen nad zmajarstvom. Foto: Porsche

Navdušenje nad znamko je raslo že dolgo. "Porsche je nekaj posebnega – zanesljiv in drugačen," je povedal Derek, ki še danes dvakrat tedensko obiskuje osebnega trenerja v fitnesu. Pred kratkim sta si z ženo pri prodajalcu za krajši čas izposodila tudi kultnega porscheja 911. Parkiran pred hišo je bil prava senzacija med sosedi in celo dostavljavci. "Odzivi so bili skoraj tako zabavni kot vožnja sama," je z nasmehom priznal Derek.

Kljub letom zakonca ne popuščata pri načrtih, saj z macanom že pridno nabirata kilometre. Njuna življenjska energija pa ni omejena le na vožnjo. Derek je bil po poklicu bančnik, v prostem času pa je imel pomembno vlogo v britanskem zmajarstvu. Pohvali se lahko celo z avdienco pri kraljici Elizabeti II. Danes poleg vožnje zakonca uživata še v plesu. "Rada malo švigneva skozi ovinke," je povedal Derek, "a hkrati se počutiva popolnoma varno – kot da bi se lahko vozila v nedogled."

