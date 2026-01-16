Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
16. 1. 2026,
9.23

Petek, 16. 1. 2026, 9.23

Teniški globus, 16. januar

Za naslov v Aucklandu se bosta pomerila Menšik in Baez

STA

Sebastian Baez se bo v finalu Aucklanda pomeril z Jakubom Menšikom.

Sebastian Baez se bo v finalu Aucklanda pomeril z Jakubom Menšikom.

Foto: Reuters

Čeh Jakub Menšik in Argentinec Sebastian Baez sta finalista teniškega turnirja ATP 250 z nagradnim skladom 602.927 evrov v Aucklandu na Novi Zelandiji. Zmagovalec turnirja bo prejel nagrado v višini 91.690 evrov.

Dvajsetletni Menšik si je tretji finale na turnirjih ATP priboril z zmago nad Madžarom Fabianom Maroszanom s 7:6 (9), 3:6, 6:1, medtem ko je pet let starejši Baez v polfinalu premagal Američana Marcosa Girona s 6:1, 6:4.

Menšik je svoj edini naslov doslej osvojil lani na turnirju ATP 1000 v Miamiju, ko je premagal Srba Novaka Đokovića.

Baez bo nastopil v svojem 12. finalu na turnirjih ATP, osvojil je sedem naslovov, a je to šele njegova druga uvrstitev v finale na turnirju, ki ne poteka na peščeni podlagi.

Najstnici v finalu turnirja WTA v Adelaide

V finalu teniškega turnirja WTA 500 v Adelaide z nagradnim skladom 696.413 evrov se bosta pomerili najstnici, 18-letna Rusinja Mira Andrejeva in 19-letna Kanadčanka Victoria Mboko.

Obe igralki sta bili v polfinalu prepričljivi, Andrejeva je premagala svojo prijateljico in pogosto partnerico v dvojicah iz Rusije Dijano Šnajder s 6:3, 6:2, Mboko pa domačo igralko Kimberly Birrell s 6:2, 6:1.

Andrejeva in Mboko sta s svojima nastopoma v Adelaide napovedali, da bi lahko leta 2026 nadaljevali vzpon na svetovni vrh, kar sta napovedali že lani.

Andrejeva z osvojitvijo naslova WTA 1000 v Indian Wellsu, ko je bila boljša od prve igralke sveta Belorusinje Arine Sabalenka, Mboko pa z naslovom WTA 1000 v Montrealu, ko je odpravila Japonko Naomi Osaka.

Izidi, ATP 250, Auckland (602.927 evrov), polfinale:

Sebastian Baez (Arg/7) - Marcos Giron (ZDA) 6:1, 6:4;
Jakub Menšik (Češ/3) - Fabian Marozsan (Mad) 7:6 (9), 4:6, 6:1.

WTA 500, Adelaide, polfinale:

Mira Andrejeva (Rus/3) - Dijana Šnajder (Rus/9) 6:3, 6:2;
Victoria Mboko (Kan/8) - Kimberly Birrell (Avs) 6:2, 6:1.

