M. T., STA

2. 3. 2026,
obtožnica tožilstvo afera Fotopub Fotopub Dušan Smodej

Afera Fotopub: Dušanu Smodeju vročili obtožnico

M. T., STA

Dušan Smodej | Foto Facebook, Fotopub

Foto: Facebook, Fotopub

Dušanu Smodeju, osebi v središču tako imenovane afere Fotopub, je ljubljansko okrožno sodišče po letu dni vročilo obtožnico, poroča spletni portal MMC. V njej mu očitajo več kaznivih dejanj, med drugim spolno nasilje, povzročitev telesnih poškodb in omogočanje uživanja prepovedanih drog. Smodej je zoper obtožnico že vložil ugovor.

Tožilstvo je obtožnico proti Dušanu Smodeju na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo že v začetku lanskega leta. V ločenem obtožnem predlogu, ki je bil vložen na Okrajno sodišče v Ljubljani, pa je njegovo ime povezano še z dvema kaznivima dejanjema goljufije.

Afero Fotopub, v središču katere je Dušan Smodej, so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je vodil Smodej.

Dušanu Smodeju tožilstvo med drugim očita povzročitev telesnih poškodb. | Foto: Facebook, Fotopub Dušanu Smodeju tožilstvo med drugim očita povzročitev telesnih poškodb. Foto: Facebook, Fotopub

Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, očitke zanikal, društvo ukinil, svojo umetniško kariero pa glede na poročanje medijev nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.

obtožnica tožilstvo afera Fotopub Fotopub Dušan Smodej
