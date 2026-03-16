Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
13.55

Osveženo pred

29 minut

obtožnica pravoslavna cerkev Srbska pravoslavna cerkev Porfirije Perić

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložilo obtožnico zoper patriarha Srbske pravoslavne cerkve Perića

Porfirije Perić | Foto STA

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je vložilo obtožnico zoper patriarha Srbske pravoslavne cerkve Porfirija Perića in ljubljansko občino Srbske pravoslavne cerkve, so poročali tuji mediji. Tožilstvo je za STA potrdilo, da je v zadevi vložilo obtožni predlog zoper fizično osebo zaradi šikaniranja in predlog zoper pravno osebo.

Državno tožilstvo v Ljubljani je 12. januarja vložilo obtožnico zoper patriarha Srbske pravoslavne cerkve Porfirije Perića zaradi obtožb o šikaniranju na delovnem mestu enega od duhovnikov, je poročal srbski portal Nova.

Duhovnik, med letoma 2014 in 2017 zaposlen v ljubljanski občini Srbske pravoslavne cerkve, po poročanju portala trdi, da je Perić nanj pritiskal dlje časa, saj da ni želel lažno pričati, da bi prikril finančne malverzacije v cerkveni blagajni. Perić je po navedbah tožilstva odredil, da se duhovniku vroči odpoved pogodbe o zaposlitvi z obrazložitvijo, da gre za poslovni razlog.

Kot še navaja portal, je mobing Perića nad duhovnikom ugotovilo že delovno in socialno sodišče.

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je za STA potrdilo, da je v zadevi na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper fizično osebo zaradi kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu ter zoper pravno osebo zaradi odgovornosti za to kaznivo dejanje na podlagi zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja.

Dodali so, da je bila kazenska ovadba delno zavržena zoper dve fizični osebi. Kot so pojasnili, so zavrgli ovadbo zoper eno fizično osebo zaradi kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev, šikaniranja na delovnem mestu, krive izpovedbe ter oviranja pravosodnih in drugih državnih organov. Zoper drugo osebo so ovadbo zavrgli zaradi krive izpovedbe in oviranja pravosodnih in drugih državnih organov, so še pojasnili.

