Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
20. 2. 2026,
10.46

Osveženo pred

4 minute

Evropsko tožilstvo z novo obtožnico v Sloveniji

Hlev | Gre za sredstva za gradnjo novega hleva in nakup opreme, ki jih v višini do 75 odstotkov sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva.  | Foto STA

Gre za sredstva za gradnjo novega hleva in nakup opreme, ki jih v višini do 75 odstotkov sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva. 

Foto: STA

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je na Okrožno sodišče na Ptuju vložilo obtožnico zoper dve osebi, obtoženi ponarejanja javnih listin za goljufivo pridobitev evropskih kmetijskih sredstev, namenjenih podpori za posodobitev kmetij. EU in Slovenija sta zaradi tega utrpeli škodo v višini 95 tisoč evrov, so danes sporočili iz tožilstva.

Gre za sredstva za gradnjo novega hleva in nakup opreme, ki jih v višini do 75 odstotkov sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva. 

Predložil ponarejeno uporabno dovoljenje

Eden od osumljencev je Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predložil ponarejeno uporabno dovoljenje za stavbo, ki so ga domnevno izdali javni organi. Ponarejeni dokument je bil pogoj za izplačilo sredstev. Pri ponarejanju mu je pomagal drugi obtoženec, ki je zagotovil predloge uradnih dovoljenj, pri čemer je vedel, da bo ponarejeni dokument uporabljen za goljufivo pridobitev javnih sredstev.

Grozi jima do osem let zapora za goljufijo in do treh let zapora za ponarejanje.

EPPO, ki deluje od leta 2021, je neodvisno javno tožilstvo EU, pristojno za preiskovanje kaznivih dejanj zoper finančne interese EU.

ponarejanje kmetijstvo Evropsko javno tožilstvo Slovenija obtožnica tožilstvo
