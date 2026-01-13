Pravoslavni verniki bodo opolnoči vstopili v novo leto

Večji del pravoslavnih vernikov, ki se ravnajo po julijanskem koledarju, bo opolnoči vstopil v novo leto. Novoletna praznovanja s posebnimi meniji in ob živi glasbi pripravljajo številni lokali v Srbiji, posebej v Beogradu na vodi. Novoletne zabave bodo pripravili tudi nekateri gostinci v Sloveniji.

Zabavo med drugim pripravljajo v gostišču Portal v Ljubljani. Kot so povedali, nocoj pričakujejo okoli 200 gostov iz vse Slovenije. V živo jih bo zabaval Kalimero Band iz Bosne in Hercegovine, postregli pa jim bodo z menijem v vrednosti 66 evrov. Ta med drugim vključuje predjed, glavno jed z različnimi vrstami mesa in prilogami, sladico, po polnoči pa bodo seveda sledile tradicionalne srbske sarme.

Tradicionalnega praznovanja v Beogradu ne bo

V Beogradu podobno kot na silvestrovo iz varnostnih razlogov ne bo tradicionalnega praznovanja na prostem, bodo pa zato številni Beograjčani in drugi srbsko novo leto pričakali v lokalih in na splavih v Beogradu na vodi. Tam za opolnoči napovedujejo razkošen ognjemet, sinhronizirane drone in laserske učinke. Spektakel se bo začel dve minuti in pol pred polnočjo, obiskovalcem pa obljublja nepozabno praznično doživetje. Na Stolpu Beograd, najvišji stavbi v Srbiji in regiji, bodo zvečer prikazani nacionalni simboli.

Večji del pravoslavnih vernikov novo leto praznuje 14. januarja, saj uporabljajo julijanski koledar, ki za gregorijanskim zaostaja za 13 dni. Poleg Srbske pravoslavne cerkve bodo tako opolnoči v novo leto vstopili verniki v Črni gori, Severni Makedoniji, Rusiji, Belorusiji in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu.

V Ukrajini pravoslavni verniki tradicionalno sledijo julijanskemu koledarju in novo leto praznujejo 14. januarja, v skladu z odločitvijo Pravoslavne cerkve Ukrajine pa ga lahko od leta 2023 praznujejo 1. januarja. Po popisu prebivalstva iz leta 2002 se je za pripadnike pravoslavne veroizpovedi v Sloveniji izreklo 2,3 odstotka oziroma okoli 45 tisoč ljudi.