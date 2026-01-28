Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
28. 1. 2026,
17.21

Osveženo pred

48 minut

Sreda, 28. 1. 2026, 17.21

48 minut

"Usodna" napaka: Kitajci vstopajo v leto konja, ki pa bi se moral smejati #video

Avtor:
Na. R.

Kitajsko lunarno novo leto, ki bo letos nastopilo 17. februarja in trajalo vse do 6. februarja 2027, bo tokrat v znamenju rdeče ognjenega konja, kar se zgodi le vsakih 60 let. Konj je simbol svobode, gibanja in samozavesti, energija elementa ognja pa naj bi prinesla leto, polno strasti, hitrosti in močnih odločitev. Prvotno zasnovana novoletna dekoracija je v teh dneh na Kitajskem zaradi napake delavca dobila povsem drugačen pomen, in konj, ki bi se moral smejati, se zdaj tudi joče. Kljub temu je igrača z napako hitro preplavila police, spletni uporabniki pa so ji že nadeli ime jokajoči konj.

Igrača, ki je postala viralna uspešnica, gre v mednarodnem trgovskem mestu Yiwu, največji kitajski veleprodajni tržnici, kot za med.

Vsi iščejo plišastega rdeče ognjenega konja z zlatim zvončkom okoli vratu in gobčkom brez nasmeha, a z navzdol ukrivljenimi usti. Žalostni izraz konja je posledica napake v proizvodnji. 

"Ponesreči so mu napačno prišili usta", je povedala Zhang Huoqing, lastnica trgovine Happy Sister s sedežem v Yiwuju. Po odkritju napake je eni od strank ponudila vračilo denarja, vendar stranka igrače ni nikoli vrnila.

Kitajska, leto konja, konj, igrača, napaka rdeči ognjeni konj | Foto: Reuters Foto: Reuters

Kmalu zatem je odkrila fotografije, ki so se izjemno hitro razširile po spletu. "Ljudje so se šalili, da jokajoči konj predstavlja vaš videz v službi, medtem ko nasmejani konj predstavlja vaš videz po službi," je dejala Zhang.

Kitajska, leto konja, konj, igrača, napaka rdeči ognjeni konj | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ker je povpraševanje po žalostnem konju naraslo, se je Huoqing odločila, da bodo še naprej izdelovali različico z žalostnim obrazom.

Kitajska, leto konja, konj, igrača, napaka rdeči ognjeni konj | Foto: Reuters Foto: Reuters

Kitajska, leto konja, konj, igrača, napaka rdeči ognjeni konj | Foto: Reuters Foto: Reuters

