Sreda, 7. 1. 2026, 12.36
1 ura, 29 minut
V Kopru poškodovali pravoslavni križ
V Kopru je nekdo poškodoval pravoslavni križ. Policiste so o dogodku obvestili danes ob 7.30. Opravili so ogled kraja in zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki temelji na verski pripadnosti, so sporočili s Policijske uprave Koper.
Kot so dodatno pojasnili za STA, je križ postavljen v bližini železniške postaje na Kolodvorski ulici v Kopru.
Pravoslavni verniki sicer danes, 13 dni po katoliškem in evangeličanskem, praznujejo božič, s katerim obeležujejo Jezusovo rojstvo.
Praznik so dočakali opolnoči s prvo božično liturgijo, dopoldne bo v cerkvah potekala še druga božična liturgija.