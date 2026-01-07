Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
V Kopru poškodovali pravoslavni križ

pravoslavni križ, vandalizem, Koper | Predstavniki pravoslavne cerkve so seznanjeni z dogodkom. | Foto Dejan Mandic/Facebook

Predstavniki pravoslavne cerkve so seznanjeni z dogodkom.

Foto: Dejan Mandic/Facebook

V Kopru je nekdo poškodoval pravoslavni križ. Policiste so o dogodku obvestili danes ob 7.30. Opravili so ogled kraja in zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki temelji na verski pripadnosti, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Kot so dodatno pojasnili za STA, je križ postavljen v bližini železniške postaje na Kolodvorski ulici v Kopru. 

Pravoslavni verniki sicer danes, 13 dni po katoliškem in evangeličanskem, praznujejo božič, s katerim obeležujejo Jezusovo rojstvo.

Praznik so dočakali opolnoči s prvo božično liturgijo, dopoldne bo v cerkvah potekala še druga božična liturgija.

