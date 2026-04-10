Na Štajerskem našli človeško truplo. Ali kdo ve, za koga gre?

Mariborske kriminaliste so v sredo obvestili o najdenih človeških posmrtnih ostankih med Spodnjimi Hočami in Rogozo. Po ogledu kraja so kriminalisti ugotovili, da gre za starejšega moškega, čigar identitete ni bilo mogoče ugotoviti. Pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli o umrli osebi, da to sporočijo policiji, so danes sporočili s PU Maribor.

Po opravljeni sanitarni obdukciji znakov nasilja niso ugotovili. Policija trenutno še zbira obvestila ter izvaja druge ukrepe v smeri ugotavljanja identitete in vzroka smrti osebe.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o umrli osebi oziroma bi jo prepoznali na podlagi predmetov in oblačil na fotografijah, da to sporočijo na 113 ali anonimni telefon 0801200, so še sporočili s Policijske uprave Maribor.

Fotografije, ki jih je objavila policija:

Foto: PU Maribor

