Rokometašice za pokalno lovoriko v Kopru

Ženski zaključni rokometni turnir za pokal Slovenije bo 8. in 9. maja gostila koprska dvorana Bonifika, je sporočila Rokometna zveza Slovenije. Za pokalno lovoriko se bodo pomerili Koper, Krim OTP Group Mercator, Ljubljana in Mlinotest Ajdovščina.

Polfinalni tekmi - žreb bo na sporedu v kratkem - bosta v petek, 8. maja, na sporedu ob 17.30 in 20. uri. Dan kasneje bo najprej ob 15.30 na sporedu tekma za tretje mesto, ob 18. uri pa še za prvo.

V zgodovini slovenskega pokala je z 29 naslovi najuspešnejši ljubljanski Krim, ki je obenem sodeloval na vseh sklepnih dejanjih. Dva naslova je osvojila mestna tekmica Olimpija, v sezoni 2023/24 pa se je prve pokalne lovorike razveselila tudi zasedba iz Ajdovščine.