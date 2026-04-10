Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
10. 4. 2026,
16.46

1 ura, 35 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Rokometna zveza Slovenije Bonifika Koper pokal Slovenije rokomet

Petek, 10. 4. 2026, 16.46

1 ura, 35 minut

Pokal Slovenije, zaključni turnir

Rokometašice za pokalno lovoriko v Kopru

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Koper, arena Bonifika | Zaključni turnir rokometnega pokala Slovenije za ženske bo gostila koprska Bonifika. | Foto Aleš Fevžer

Zaključni turnir rokometnega pokala Slovenije za ženske bo gostila koprska Bonifika.

Foto: Aleš Fevžer

Ženski zaključni rokometni turnir za pokal Slovenije bo 8. in 9. maja gostila koprska dvorana Bonifika, je sporočila Rokometna zveza Slovenije. Za pokalno lovoriko se bodo pomerili Koper, Krim OTP Group Mercator, Ljubljana in Mlinotest Ajdovščina.

Polfinalni tekmi - žreb bo na sporedu v kratkem - bosta v petek, 8. maja, na sporedu ob 17.30 in 20. uri. Dan kasneje bo najprej ob 15.30 na sporedu tekma za tretje mesto, ob 18. uri pa še za prvo.

V zgodovini slovenskega pokala je z 29 naslovi najuspešnejši ljubljanski Krim, ki je obenem sodeloval na vseh sklepnih dejanjih. Dva naslova je osvojila mestna tekmica Olimpija, v sezoni 2023/24 pa se je prve pokalne lovorike razveselila tudi zasedba iz Ajdovščine.

Rokometna zveza Slovenije Bonifika Koper pokal Slovenije rokomet
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

