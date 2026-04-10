Murska Sobota: kakšna bo kazen za mladoletnika, ki je zabodel dijakinjo?

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je v začetku tedna vložilo predlog za izrek vzgojnega ukrepa zoper mladoletnika v smeri kaznivega dejanja poskusa uboja, so sporočili s sodišča. Mladoletniku, ki je januarja z nožem napadel dijakinjo na Srednji zdravstveni šoli v Rakičanu, so podaljšali pripor.

Po pojasnilih predsednika sodišča gre za mlajšega mladoletnika, zato mu lahko sodišče izreče vzgojni ukrep. O zadevi bo sodišče odločalo na nejavni glavni obravnavi, ki je predvidena v začetku maja.

Dopisoval si je z Madžarom, ki je načrtoval podoben napad

Policijska preiskava je pokazala, da si je mladoletnik, osumljen napada na dijakinjo v Rakičanu, prek ene od spletnih platform pred dejanjem dopisoval z madžarskim vrstnikom, s katerim naj bi se medsebojno spodbujala k načrtovanim napadom na šolah.

Madžarski organi so, kot so poročali mediji, 15-letnika v začetku prejšnjega tedna prijeli in mu zasegli elektronske naprave. S tem naj bi mu preprečili izvedbo napada, sumijo pa ga tudi sodelovanja pri kaznivem dejanju poskusa umora dijakinje v Rakičanu.

Iz komunikacije naj bi bilo razvidno tudi, da sta bila oba mladoletnika, tako slovenski kot madžarski, v preteklosti žrtvi medvrstniškega nasilja, in prav to naj bi vplivalo tudi na njuno ravnanje.

Pripor so mu podaljšali

Kot so še navedli na sodišču, je tožilstvo predlagalo podaljšanje pripora, o čemer je odločal senat za mladoletnike, ki je na četrtkovi seji pripor tudi podaljšal. Po vloženem predlogu tožilstva za pripor veljajo določbe zakona o kazenskem postopku kot za redni postopek, kar pomeni, da bo senat po preteku treh mesecev znova presojal, ali so razlogi za pripor še podani.