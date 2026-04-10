Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Murska Sobota: kakšna bo kazen za mladoletnika, ki je zabodel dijakinjo?

slovenska policija, trak | Policijska preiskava je pokazala, da si je mladoletnik, osumljen napada na dijakinjo v Rakičanu, prek ene od spletnih platform pred dejanjem dopisoval z madžarskim vrstnikom, s katerim naj bi se medsebojno spodbujala k načrtovanim napadom na šolah. | Foto STA

Policijska preiskava je pokazala, da si je mladoletnik, osumljen napada na dijakinjo v Rakičanu, prek ene od spletnih platform pred dejanjem dopisoval z madžarskim vrstnikom, s katerim naj bi se medsebojno spodbujala k načrtovanim napadom na šolah.

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je v začetku tedna vložilo predlog za izrek vzgojnega ukrepa zoper mladoletnika v smeri kaznivega dejanja poskusa uboja, so sporočili s sodišča. Mladoletniku, ki je januarja z nožem napadel dijakinjo na Srednji zdravstveni šoli v Rakičanu, so podaljšali pripor.

Po pojasnilih predsednika sodišča gre za mlajšega mladoletnika, zato mu lahko sodišče izreče vzgojni ukrep. O zadevi bo sodišče odločalo na nejavni glavni obravnavi, ki je predvidena v začetku maja.

Dopisoval si je z Madžarom, ki je načrtoval podoben napad

Policijska preiskava je pokazala, da si je mladoletnik, osumljen napada na dijakinjo v Rakičanu, prek ene od spletnih platform pred dejanjem dopisoval z madžarskim vrstnikom, s katerim naj bi se medsebojno spodbujala k načrtovanim napadom na šolah.

Madžarski organi so, kot so poročali mediji, 15-letnika v začetku prejšnjega tedna prijeli in mu zasegli elektronske naprave. S tem naj bi mu preprečili izvedbo napada, sumijo pa ga tudi sodelovanja pri kaznivem dejanju poskusa umora dijakinje v Rakičanu.

Iz komunikacije naj bi bilo razvidno tudi, da sta bila oba mladoletnika, tako slovenski kot madžarski, v preteklosti žrtvi medvrstniškega nasilja, in prav to naj bi vplivalo tudi na njuno ravnanje.

Pripor so mu podaljšali

Kot so še navedli na sodišču, je tožilstvo predlagalo podaljšanje pripora, o čemer je odločal senat za mladoletnike, ki je na četrtkovi seji pripor tudi podaljšal. Po vloženem predlogu tožilstva za pripor veljajo določbe zakona o kazenskem postopku kot za redni postopek, kar pomeni, da bo senat po preteku treh mesecev znova presojal, ali so razlogi za pripor še podani.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
