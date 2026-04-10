Avtor:
Na. R.

Petek,
10. 4. 2026,
8.11

Osveženo pred

42 minut

sodnik tehnični pregledi nevarnost prekršek kazen policija predelan moped mopedi

Mladoletnik s predelanim mopedom, kar je zelo nevarno

skuter, nevarna vožnja, motorist, motorno kolo, moped | Policija poziva tudi starše, naj se z otroki pogovorijo, saj je vožnja s predelanimi vozili zelo nevarna. | Foto Shutterstock

Policija poziva tudi starše, naj se z otroki pogovorijo, saj je vožnja s predelanimi vozili zelo nevarna.

V času poostrenega nadzora enoslednih vozil so medvoški policisti v četrtek ustavili mladoletnega voznika, ki je vozil moped, za katerega največja konstrukcijsko dovoljena hitrost znaša 25 kilometrov na uro. Izkazalo se je, da je motor mladega voznika predelan, kar je, kot so opozorili policisti, zelo nevarno.

Ker so policisti med postopkom posumili, da je moped predelan in da dosega večjo hitrost od dovoljene, so zanj odredili izredni tehnični pregled.

Odkrili več nepravilnosti

Na tehničnem pregledu so na merilnih valjih izmerili dejansko hitrost, ki je znašala kar 90 kilometrov na uro, kar je skoraj štirikrat več od konstrukcijsko dovoljene hitrosti. Ugotovili so še druge nepravilnosti, ki vplivajo na varnost vožnje.

Policisti so moped zasegli, zoper mladoletnega voznika pa bodo podali obdolžilni predlog. Za storjene prekrške je predpisana denarna kazen 500 evrov, sodišče pa lahko izreče tudi stransko sankcijo odvzema mopeda.

"Vožnja tako predelanih vozil je zelo nevarna. Zaradi bistveno povečane hitrosti se močno podaljša zavorna pot, kar pomeni večjo silo ob morebitnem trku, posledice prometnih nesreč pa so lahko bistveno hujše. Vozilo konstrukcijsko ni prilagojeno takšnim hitrostim, je nestabilno, zavore niso prilagojene takšni vožnji, zato je tveganje za padec in hude posledice večje. Ob tem pozovemo starše, naj se z otroki pogovorijo o odgovornem ravnanju in naj sami ne dovoljujejo ali celo podpirajo vožnje s predelanimi vozili," so ob tem opozorili pri Policijski upravi Ljubljana. 
