Petek, 10. 4. 2026, 8.11
Mladoletnik s predelanim mopedom, kar je zelo nevarno
V času poostrenega nadzora enoslednih vozil so medvoški policisti v četrtek ustavili mladoletnega voznika, ki je vozil moped, za katerega največja konstrukcijsko dovoljena hitrost znaša 25 kilometrov na uro. Izkazalo se je, da je motor mladega voznika predelan, kar je, kot so opozorili policisti, zelo nevarno.
Ker so policisti med postopkom posumili, da je moped predelan in da dosega večjo hitrost od dovoljene, so zanj odredili izredni tehnični pregled.
Odkrili več nepravilnosti
Na tehničnem pregledu so na merilnih valjih izmerili dejansko hitrost, ki je znašala kar 90 kilometrov na uro, kar je skoraj štirikrat več od konstrukcijsko dovoljene hitrosti. Ugotovili so še druge nepravilnosti, ki vplivajo na varnost vožnje.
Policisti so moped zasegli, zoper mladoletnega voznika pa bodo podali obdolžilni predlog. Za storjene prekrške je predpisana denarna kazen 500 evrov, sodišče pa lahko izreče tudi stransko sankcijo odvzema mopeda.