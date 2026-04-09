Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
11.04

24 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek
Bežigrad pištola denar tatvina Policijska uprava Ljubljana ropar rop policija

Četrtek, 9. 4. 2026, 11.04

24 minut

Neznanec v sredo s pištolo oropal prodajalno na območju Bežigrada

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Ropar. Tat. Kraja. Pištola. Grožnja. Grožnje. Nož. Vlom. | Osumljenec je visok okoli 190 centimetrov, športne postave in ima temne oči. (Fotografija je simbolična.) | Foto Shutterstock

Osumljenec je visok okoli 190 centimetrov, športne postave in ima temne oči. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Shutterstock

Do zdaj neznani osumljenec je v sredo okoli 21. ure oropal trgovino na območju Bežigrada. Ob koncu delovnega časa je vstopil v prodajalno, kjer je s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar. Iz blagajne je vzel nekaj sto evrov gotovine in peš pobegnil s kraja. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Osumljenec je visok okoli 190 centimetrov, športne postave in ima temne oči. Oblečen je bil v zeleno puhovko, črne hlače, obute je imel črne čevlje. Nosil je črne rokavice, čez glavo je imel nadeto masko, govoril pa je slovensko, so dodali na PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine.

motokros, motor, motocross
Novice Zasačili so ga pri razstavljanju ukradenega kros motorja. To se je zgodilo potem.
slovenska policija
Novice Sedemmesečni otrok je bil v hudi dihalni stiski: v gostem prometu je na pomoč priskočila policija
policija, slovenska policija
Novice Našli pogrešano mladoletnico iz Domžal
Bežigrad pištola denar tatvina Policijska uprava Ljubljana ropar rop policija
