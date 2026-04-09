Do zdaj neznani osumljenec je v sredo okoli 21. ure oropal trgovino na območju Bežigrada. Ob koncu delovnega časa je vstopil v prodajalno, kjer je s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar. Iz blagajne je vzel nekaj sto evrov gotovine in peš pobegnil s kraja. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Osumljenec je visok okoli 190 centimetrov, športne postave in ima temne oči. Oblečen je bil v zeleno puhovko, črne hlače, obute je imel črne čevlje. Nosil je črne rokavice, čez glavo je imel nadeto masko, govoril pa je slovensko, so dodali na PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine.