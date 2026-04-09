pomoč reševanje policija

Četrtek, 9. 4. 2026, 12.53

3 minute

Požrtvovalni policisti v zadnjem hipu rešili življenji

Policisti so v Murski Soboti in Celju v tem tednu pomagali rešiti dve življenji. Fotografija je simbolična.

Policisti v Murski Soboti in Celju so v tem tednu pomagali rešiti dve življenji. Murskosoboška policista sta v ponedeljek s hitrim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja rešila življenje občanu, v sredo pa so v Celju do bolnišnice pospremili sedemmesečnega dojenčka, ki je bil v hudi dihalni stiski, so zapisali na policijskih upravah.

Policista v Murski Soboti sta posredovala pri prometni nesreči v križišču v Lipovcih. Med obravnavo je voznik navedel zaznavanje bolečin v prsnem košu. Čeprav je zdravniško opomoč odklonil, sta policista njegovo zdravstveno stanje pozorno spremljala.

Na policijski postaji občan izgubil zavest

Ko sta občana pripeljala na policijsko enoto, je izgubil zavest in prenehal kazati znake življenja. Začela sta ga oživljati in ga nemudoma odpeljala v Splošno bolnišnico Murska Sobota. Med prevozom sta mu še naprej nudila prvo pomoč, nato pa ga predala v oskrbo zdravstvenemu osebju, so navedli na Policijski upravi Murska Sobota.

Reševali so življenje dojenčka

V sredo nekaj pred 16. uro pa so policisti Policijske uprave (PU) Celje pomagali pri prevozu sedemmesečnega dojenčka v hudi dihalni stiski. Občan je poklical na Operativno komunikacijski center PU Celje in zaprosil za pomoč pri prevozu. V smer voznika in njegove partnerke so napotili patruljo šentjurskih policistov, ki so vozilo z dojenčkom pospremili do Celja.

Na Kidričevi ulici jim je pomagala še ena patrulja celjskih policistov. Ravno v tistem času so se z usposabljanja vračali tudi policisti posebne policijske enote, ki so zaprli križišče Mariborske in Kidričeve ceste ter staršema in dojenčku omogočili neovirano vožnjo do bolnišnice, kjer jih je že čakala zdravstvena ekipa.

V popoldanskih urah je oče dojenčka sporočil, da se je zgodba srečno končala, so sporočili s PU Celje.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.