STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
18.20

Osveženo pred

45 minut

Slavko Vinčić med elito sodnikov na nogometnem SP

Slavko Vinčić | Na seznamu je tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić. | Foto Reuters

Mednarodna nogometna zveza Fifa je objavila seznam 52 glavnih sodnikov, ki bodo delili pravico na tekmah letošnjega svetovnega prvenstva med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Kanadi in Mehiki. Na seznamu je tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić ter njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

Fifa je za SP izbrala 52 glavnih sodnikov, 88 pomočnikov sodnika in 30 video sodnikov iz vseh šestih celinskih konfederacij in 50 nacionalnih zvez, je v izjavi sporočila krovna zveza. Izbirni postopek sodnikov, ki je trajal tri leta, je temeljil na kakovosti in doslednosti na tekmah najvišje ravni, je še zapisala Fifa.

"Izbrani sodniki so najboljši na svetu. Izhajajo iz širšega kroga sodnikov, ki smo jih spremljali v zadnjih treh letih. Udeležili so se seminarjev in sodili na turnirjih pod okriljem Fife. Poleg tega so njihove predstave na domačih in mednarodnih tekmah redno ocenjene," je dejal vodja sodniške službe in predsednik sodniške komisije pri Fifi Pierluigi Collina.

Nekdanji italijanski sodnik je dodal, da bodo izbrani sodniki v prihodnje prejemali Fifino podporo kondicijskih trenerjev in zdravstvenega osebja, vključno s fizioterapevti in strokovnjaki za duševno zdravje.

Gre za največjo sodniško ekipo doslej, saj bo po navedbah Colline na letošnjem SP skupno sodelovalo 41 sodnikov več kot na zadnjem mundialu leta 2022 v Katarju. Sodniki bodo na prvenstvu vsak dan trenirali, na treningih bodo sodelovali tudi lokalni igralci.

Znova bo sodnikom v pomoč tudi tehnologija, med drugim tehnologija na golovi črti, izboljšana verzija polavtomatske tehnologije za preverjanje prepovedanega položaja in Var. Prvič v zgodovini SP pa bodo lahko navijači po zaslugi novih tehnologij dogajanje na tekmi spremljali tudi iz sodnikove perspektive.

Sodniki bodo med SP nameščeni v Miamiju, kjer se bodo 31. maja tudi zbrali na desetdnevnem pripravljalnem seminarju pred prvenstvom. Video sodniki se bodo po tem preselili v Dallas.

