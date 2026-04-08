Sreda,
8. 4. 2026,
17.33

Libija kvalifikacije za SP 2026 nogomet Aliou Cisse

Cisse zapustil libijsko nogometno reprezentanco

Senegal Aliou Cisse | Aliou Cisse ni več selektor Libije. | Foto Reuters

Aliou Cisse ni več selektor Libije.

Senegalski nogometni strokovnjak Aliou Cisse je na družbenih omrežjih sporočil, da je odstopil s položaja selektorja libijske reprezentance. To je vodil deset tekem oziroma skoraj eno leto, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Ponosen sem na delo, ki smo ga opravili skupaj, in na dosežene rezultate," je objavil na Instagramu in se zahvalil libijskim navijačem, vendar ni navedel razlogov za svoj odhod.

Nekdanji senegalski selektor (2015-2024), ki je leta 2021 osvojil afriški pokal narodov, je ekipo prevzel marca 2025 in naj bi v Libiji ostal vsaj dve leti. Slednja se ni uvrstila na svetovno prvenstvo 2026.

Skupno je 50-letni Senegalec, nekdanji igralec Lilla, Sedana, PSG, Montpelliera, Birmingham Cityja, Portsmoutha in Nimesa, na desetih tekmah z Libijci zabeležil tri zmage, pet remijev in dva poraza.

