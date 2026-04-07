Avtorji:
Pe. M., STA

Torek,
7. 4. 2026,
12.26

Osveženo pred

31 minut

Thermometer Blue 0

Torek, 7. 4. 2026, 12.26

31 minut

Vsaj do konca sezone 2026/27

Harry Maguire in Manchester United sta se dogovorila za podaljšanje

Thermometer Blue 0
Manchester United, Harry Maguire | Harry Maguire in Manchester United sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja. | Foto Guliverimage

Harry Maguire in Manchester United sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja.

Branilec Manchester Uniteda Harry Maguire bo po podpisu nove enoletne pogodbe ostal na Old Traffordu vsaj do konca sezone 2026/27, po potrditvi kluba z Old Trafforda poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Unitedu igra tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško.

Bernardo Silva
Sportal Bernardo Silva po koncu sezone zapušča Manchester City

Triintridesetletni angleški centralni branilec je bil v zadnjih mesecih svoje trenutne pogodbe z angleškim premierligašem. Maguire, ki se je leta 2019 pridružil Unitedu iz Leicestra za 80 milijonov funtov (91 milijonov evrov), se je dogovoril za nove pogoje, ki vključujejo možnost podaljšanja za nadaljnje leto. Maguire je doslej za United odigral 266 tekem.

"Igranje za Manchester Uniteda je največja čast. Ob tem pa tudi odgovornost, ki mene in mojo družino vsak dan dela ponosne," je Maguire dejal v klubski izjavi.

Zaradi svoje trenutne forme je prejšnji mesec znova dobil poziv v angleško reprezentanco, za katero je nato nastopil prvič po 18 mesecih. Do konca sezone se bo potegoval za mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki.

Zlatko Zahovic
Sportal Zlatko Zahović se vrača! Zdaj je jasno, kaj bo počel.
Goran Boromisa, Olimpija
Sportal Presenečeni nad dogajanjem v Olimpiji? Vsakič znova.
