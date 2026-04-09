Slovenske nogometašice prihodnji teden čakata kvalifikacijski tekmi za SP 2027 z Norvežankami. Po vzpodbudni zmagi z Avstrijo (1:0) v slovenskem taboru vlada pozitivno vzdušje, reprezentantke poudarjajo, da so Norvežanke favoritinje, tudi same pa vidijo možnost za ugoden razplet.

"Vsakič ko se zberemo, je energija boljša. Vidi se, da si vse želimo uvrstitev na veliko tekmovanje. Imamo isti cilj, rade smo tukaj in to mislim, da se vidi tudi na tekmi," pravi Kaja Korošec in poudarja, da ekipa iz tekmo v tekmo napreduje.

Med bolj pomembnimi je spoznanje, da se reprezentanca lahko kosa tudi z najboljšimi ekipami: "Vedno bolj si upamo, igramo, dosegamo gole in to nas lahko popelje daleč. Upam, da smo vse spoznale, da se nam ni treba bati nikogar, da smo sposobne ter da dvigamo raven na treningih in tekmah."

"Norvežanke so boljše na papirju"

Z dobrimi rezultati se dviga tudi prepoznavnost, zanimanje medijev in javnosti. "To se že pozna na tribuni, kjer je vse več navijačev in za to igramo," še pravi Korošec. O Norvežankah pa dodaja: "Norvežanke so boljše na papirju, kar pa ne pomeni, da bodo boljše tudi na igrišču. Mi se lahko z njimi kosamo, nikogar se nam ni treba bati. Če so tekmice močnejše, bomo me skušale pokazati večje srce, kar lahko odloči tekmo."

Zala Meršnik Foto: Mario Horvat/Sportida

Z njo se strinja tudi vratarka Zala Meršnik: "Tekme, kjer same sebi dokažemo, da zmoremo, nam dajo dodatno motivacijo. Način dela je nespremenjen, a v ekipi se čuti ta entuziazem."

Veliko jih manjka

Žal je v ekipi vnovič veliko odsotnosti zaradi poškodb, a Meršnik s kislim smehom pravi: "Čudno bi bilo, če težav ne bi imeli. To se nam dogaja že kar nekaj časa. Nas pa to dela močnejše, vemo, da je vsaka med nami pomembna, da bo dobila priložnost in s temi neprijetnimi izzivi in težavami rastemo skupaj."

Kot ključ za ugoden izid z Norveško izpostavlja dobro obrambno postavitev: "Vse bo odvisno od tega, kako bomo stopile skupaj in se branile, seveda pa ne odstopamo od našega načina, pritiska na tekmice in iz minute v minuto bomo iskali priložnost."

Slovenke bodo v Skandinaviji gostovale v torek, povratna tekma bo štiri dni kasneje ob 17. uri na Ptuju.

