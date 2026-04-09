Matej Gaber Rok Ovniček Nantes Klemen Ferlin Aleks Vlah Kielce Pick Szeged Borut Mačkovšek Rokometna liga prvakov

Četrtek, 9. 4. 2026, 20.28

Rokometna liga prvakov, osmina finala, druge tekme

Pirova zmaga Zarabca in Mitje Janca, Mačkovškov Szeged izločil Kielce Vlaha in Ferlina

Borut Mačkovšek | Borut Mačkovšek se je s Szegedom prebil v četrtfinale. | Foto Guliverimage

Borut Mačkovšek se je s Szegedom prebil v četrtfinale.

Foto: Guliverimage

Na povratni tekmi osmine finala rokometne lige prvakov je Wisla Plock z Miho Zarabcem (1 gol) in Mitjo Jancem (3 goli) z 28:27 ugnala Sporting, a zaradi poraza na prvi tekmi (29:33) ostala brez mesta v četrtfinalu. Povratni obračun čaka še PSG in Veszprem Gašperja Marguča (24:32).

Pick Szeged Boruta Mačkovška (brez gola) je v sredo na povratni tekmi z 32:32 remiziral s Kielcami Aleksa Vlaha (brez gola) in Klemna Ferlina (11 obramb), a se je zaradi zmage na prvi tekmi (26:23) uvrstil v četrtfinale. Nantes Roka Ovnička (trije goli) in Mateja Gabra (brez gola) je proti Gudmeju uspešno branil gol prednosti s prve tekme, na povratni je zmagal s kar 40:28.

V četrtfinale so se že po rednem delu tekmovanja uvrstili Füchse Berlin, Barcelona (Domen MakucBlaž Janc), Aalborg in Magdeburg.

Liga prvakov, osmina finala, druge tekme:

Sreda, 8. april

Četrtek, 9. april

