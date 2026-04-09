Pirova zmaga Zarabca in Mitje Janca, Mačkovškov Szeged izločil Kielce Vlaha in Ferlina

Na povratni tekmi osmine finala rokometne lige prvakov je Wisla Plock z Miho Zarabcem (1 gol) in Mitjo Jancem (3 goli) z 28:27 ugnala Sporting, a zaradi poraza na prvi tekmi (29:33) ostala brez mesta v četrtfinalu. Povratni obračun čaka še PSG in Veszprem Gašperja Marguča (24:32).

Pick Szeged Boruta Mačkovška (brez gola) je v sredo na povratni tekmi z 32:32 remiziral s Kielcami Aleksa Vlaha (brez gola) in Klemna Ferlina (11 obramb), a se je zaradi zmage na prvi tekmi (26:23) uvrstil v četrtfinale. Nantes Roka Ovnička (trije goli) in Mateja Gabra (brez gola) je proti Gudmeju uspešno branil gol prednosti s prve tekme, na povratni je zmagal s kar 40:28.

V četrtfinale so se že po rednem delu tekmovanja uvrstili Füchse Berlin, Barcelona (Domen Makuc, Blaž Janc), Aalborg in Magdeburg.

Liga prvakov, osmina finala, druge tekme:

Sreda, 8. april

Četrtek, 9. april