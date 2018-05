… leta 2001 so rokometašice Krima, takrat se je ekipa imenovala Krim Eta Neutro Roberts, osvojile prvi naslov evropskih klubskih prvakinj.

Na povratni tekmi na Kodeljevem so s 25:19 premagale danski Viborg, potem ko je bilo na prvi tekmi v Aarhusu 22:22. S tem so kronale zgodovinsko sezono.

Izvrstne rokometašice iz Galjevice je do naslova popeljal trener Tone Tiselj, ki je bil na klopi Krima tudi dve leti kasneje, ko so osvojile še drugi naslov v ligi prvakinj.

Po finalu so povedali:

Tone Tiselj, trener Krima: "To je bila letošnja najboljša tekma v dvorani na Kodeljevem, na kateri sta se srečali dve najboljši evropski ekipi. Moje varovanke so sijajno opravile svoje delo, izid in končno zmagoslavje so gradile skozi srečanje in se spretno izogibale danskim zankam. Dekleta si z delovnim pristopom skozi vse leto povsem zaslužijo naslov evropskih prvakinj in jim ob uspehu iz srca čestitam."

Deja Doler, krožna napadalka Krima: "Na prvem srečanju na Danskem smo opravile veliko delo, toda vse smo morale potrditi na domačem igrišču. To nam je povsem uspelo, pot do zmagoslavja pa je bila zelo naporna. Danke so vseskozi držale korak z nami in niso popuščale niti za ped, vendar se je v pravem trenutku vendarle našla katera moja soigralka, ki je tekmicam onemogočila misel na zmago."

Ulrik Wilbek, trener Viborga: "Zaradi številnih poškodb smo imeli veliko težav že pred srečanjem, tako dobro pripravljene ljubljanske ekipe pa ni mogoče premagati v okrnjeni postavi. Mojim dekletom ne morem očitati ničesar, saj so v obrambi zelo dobro opravile delo, problematičen pa je bil napad. Krimu čestitam za zmagoslavje, imel je večje število razpoloženih igralk in predvsem daljšo klop."