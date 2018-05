… leta 1967 se je rodila slovenska alpska smučarka Nataša Bokal.

Največji uspeh je dosegla na svetovnem prvenstvu v Saalbachu leta 1991, ko je v slalomu osvojila srebro. Zaostala je le za Švicarko Vreni Schneider.

Škofjeločanka se je v karieri spopadala s številnimi poškodbami, prestala je kar enajst operacij kolena, imela je tudi težave s hrbtenico.

Na tekmah za svetovni pokal je trikrat stopila na oder za zmagovalke, na najvišjo stopničko januarja leta 1991 na slalomu v Kranjski Gori, medtem ko je v veleslalomu zasedla drugo mesto. Decembra leta 1999 je slalom v Lienzu končala na drugem mestu.

Leta 2003 se je upokojila.

Zgodilo se je še …

Leta 1917 je nogometna reprezentanca Japonske odigrala prvo mednarodno tekmo in v Tokiu izgubila proti Kitajski z 0:5.

Leta 1945 se je rodil nemški nogometaš in uspešen trener Jupp Heynckes. Na 385 tekmah v bundesligi je zabil kar 226 golov. Več sta jih v zgodovini nemškega prvenstva dosegla le Gerd Müller (365) in Klaus Fischer (268). Večino igralske kariere je preživel pri Borussii iz Mönchengladbcha. Med letoma 1987 in 1991 je treniral Bayern iz Münchna ter bil v letih 1989 in 1990 nemški prvak.

Leta 1946 je na prijateljski nogometni tekmi v Pragi, kjer je Jugoslavija z 2:0 premagala Češkoslovaško, prvič v reprezentanci nastopil Stjepan Bobek, ki je za plave nastopil 63-krat in zabil 38 golov.

Leta 1965 se je rodil kanadski hokejist Steve Yzerman. V ligi NHL je igral od leta 1983 do upokojitve leta 2006, ves čas za moštvo Detroit Red Wings, s katerim je v letih 1997, 1998 in 2002 osvojil Stanleyjev pokal.

Leta 1968 se je rodil japonski smučarski skakalec Masahiko Harada. Leta 1993 je bil na svetovnem prvenstvu v Falunu najboljši na srednji napravi, leta 1997 pa je v Trondheimu postal svetovni prvak na veliki skakalnici. Na olimpijskih igrah v Naganu 1998 je bil član zlate japonske ekipe, na veliki napravi pa je bil bronast.

Leta 1978 je PSV Eindhoven na povratni tekmi finala pokala UEFA (prejšnji pokal velesejmskih mest) s 3:0 premagal francosko Bastio na Philips Stadionu v Eindhovnu pred 27 tisoč navijači in s skupnim izidom 3:0 osvojil prestižno lovoriko.

Leta 1993 se je skupne zmage na prvi kolesarski dirki Po Sloveniji veselil Boris Premužič (Slovenija 1). Drugi je bil junak Vršiča Srečko Glivar (Slovenija 2).

Leta 2001 se je na štadionu v Akri v Gani zgodila največja nogometna tragedija na afriški celini. Po tekmi ganskega prvenstva med kluboma Accra Hearts of Oak Sporting Club in Asante Kotoko (2:1) so razočarani navijači drugega na igrišče zmetali plastične stole, policija pa je odgovorila s solzivcem. Ljudje so se razbežali, v stampedu pa je umrlo 127 ljudi.

Leta 2001 so nogometaši Bayerna iz Münchna na povratnem srečanju polfinala lige prvakov premagali Real iz Madrida z 2:1 in se uvrstili v finale. Tudi na prvi tekmi v Madridu so slavili Bavarci z 1:0.

Leta 2004 so hokejisti Kanade z zmago nad Švedsko s 5:3 ubranili naslov svetovnih prvakov in se s 23 zlatimi medaljami izenačili z Rusi.

Leta 2004 so po porazu Widzewa iz Lodža na tekmi poljskega nogometnega prvenstva proti Gorniku Zabrze navijači Lodža napadli skupino študentov na festivalu v središču mesta. Pri tem so izbruhnili resni spopadi, v katerih je 19-letnik zaradi strelnih ran umrl, ranjenih pa je bilo 70 ljudi. Trije izmed teh so utrpeli hujše poškodbe, med njimi tudi 23-letni fant, ki ga je eden izmed izgrednikov ustrelil v glavo.

Leta 2007 so nogometaši Maribora v polfinalu slovenskega pokala remizirali s HIT Gorico in se s skupnim izidom 4:2 uvrstil v finale. Drugi finalist je bil FC Koper, ki je tudi v drugi tekmi premagal MIK CM Celje. Skupen izid je bil 7:2 v korist Kopra.

Leta 2009 so nogometaši Maribora v prvi ligi na domači zelenici ugnali Celje z 1:0 in si po šestih letih spet zagotovili naslov državnega prvaka.

Rodili so se:

1939 – nekdanji ameriški atlet Ralph Boston

1945 – nekdanji nemški nogometaš in trener Jupp Heynckes

1964 – nekdanji slovaški teniški igralec Miloslav Mečir

1965 – nekdanji kanadski hokejist Steve Yzerman

1967 – nekdanji slovenski hokejist Toni Tišlar

1967 – nekdanja slovenska alpska smučarka Nataša Bokal

1968 – nekdanja francoska atletinja Marie-Jose Perec

1968 – nekdanji japonski smučarski skakalec Masahiko Harada

1970 – nekdanji slovenski nogometaš Peter Šumnik

1970 – nekdanji slovenski nogometaš Peter Breznik

1974 – nekdanji japonski hokejist Šin Jahata

1975 – nekdanji slovenski nogometaš Jernej Javornik

1977 – kanadski kolesar Svein Tuft

1980 – nekdanji avstralski plavalec Grant Hackett

1980 – slovenski nogometaš Zoran Zeljkovič

1983 – luksemburški teniški igralec Gilles Müller