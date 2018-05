Leta 1983 se je v Slovenj Gradcu rodila Tina Maze, ena izmed najboljših slovenskih športnic vseh časov. Šestkratna najboljša slovenska športnica leta, ki je v svetovnem pokalu v alpskem smučanju debitirala leta 1999, ko je bila stara vsega 15 let, in v njem vztrajala do januarja letos, je dosegla številne sijajne rezultate, najbolj pa se izkazala leta 2013, ko je prepričljivo osvojila naslov v skupnem seštevku svetovnega pokala. V tisti sezoni je zbrala rekordnih 2414 točk, kar do zdaj v svetovnem pokalu ni uspelo še nikomur. Tudi med moškimi ne.

Nekdanja alpska smučarka, ki je nastopala v vseh disciplinah, je v svoji karieri zbrala 26 zmag v svetovnem pokalu in skupaj kar 81 stopničk. Pohvali se lahko še s štirimi medaljami z olimpijskih iger in kar devetimi s svetovnih prvenstev. Dvakrat je bila na OI zlata in dvakrat srebrna. Na SP se lahko pohvali s kar šestimi zlatimi medaljami, osvojila pa je še sedem srebrnih.

Zgodilo se je še ...

Leta 1962 je v finalu nogometnega pokala državnih prvakov (zdajšnja liga prvakov) Benfica s 5:3 premagala Real Madrid na olimpijskem štadionu v Amsterdamu pred 65 tisoč navijači. Dva gola za Portugalce je prispeval Eusebio. Špancem niso pomagali trije goli Madžara Ferenca Puskasa.

Leta 1997 je bil ameriški košarkar Allen Iverson izbran za novinca leta v ligi NBA. Takrat je bil član moštva Philadelphia 76ers.

Leta 1999 je argentinski nogometaš Sergio Galvan Rey postal prvi nogometaš v kolumbijski ligi, ki je na eni tekmi dosegel pet zadetkov. To mu je uspelo pri zmagi Once Caldasa nad Americo s 6:0.

Leta 2000 je takratni škotski dirkač formule 1 David Coulthard za las ušel smrti, potem ko je njegovo manjše letalo v Lyonu zaradi požara zasilno pristalo.

Leta 2003 je v 33. letu starosti umrl Ivan Turina, hrvaški nogometaš. Nekdanji vratar zagrebškega Dinama, ki je bil nekaj časa tudi član hrvaške reprezentance, je umrl za posledicami srčnega zastoja med spanjem. Takrat je bil član švedskega prvoligaša AIK Stockholm.

Leta 2008 je slovenska hokejska reprezentanca v uvodni tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije v Kanadi proti domači reprezentanci izgubila z 1:5.

Rodili so se:

1920 – nekdanji ameriški atlet, skakalec s palico Guinn Smith

1971 – nekdanja nigerijska atletinja, šprinterka Fatima Yusuf

1974 – nekdanji nemški nogometaš Timo Reus

1975 – nekdanji angleški nogometaš David Beckham

1977 – nekdanji nemški atlet, tekač Jan Fitschen

1978 – nekdanji kanadski hokejist Mike Weaver

1979 – kanadski hokejist Jason Chimera

1980 – nekdanji nemški nogometaš Tim Borowski

1980 – ameriški košarkar Troy Murphy

1980 – nekdanji ameriški hokejist Brad Richards

1981 – portugalski nogometaš Tiago Mendes

1982 – nekdanji valižanski atlet, šprinter Timothy Benjamin

1983 – italijanski nogometaš Alessandro Diamanti

1983 – nekdanja slovenska smučarka Tina Maze

1987 – kanadski hokejist Kris Russell

1990 – ameriški košarkar Paul George

1992 – španska teniška igralka Maria Teresa Torro Flor

1993 – valižanski kolesar Owain Doull