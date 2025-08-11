Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
19.29

Avstrija sodišče dosmrtna kazen Josef Fritzl

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 19.29

22 minut

Avstrija razmišlja o izpustitvi Fritzla iz zapora

St. M.

Josef Fritzl | Prejšnja prošnja za izpustitev je bila lani zavrnjena. Sodišče je kot razloge navedlo visoko stopnjo tveganja ponovitve kaznivega dejanja in storilčevo nepripravljenost na življenje na svobodi. | Foto Profimedia

Prejšnja prošnja za izpustitev je bila lani zavrnjena. Sodišče je kot razloge navedlo visoko stopnjo tveganja ponovitve kaznivega dejanja in storilčevo nepripravljenost na življenje na svobodi.

Foto: Profimedia

Devetdesetletni Josef Fritzl je bil leta 2009 obsojen zaradi desetletje dolgega zadrževanja in posiljevanja svoje hčerke. Zdaj je ponovno zaprosil za izpustitev iz prestajanja dosmrtne zaporne kazni, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Deželno sodišče v avstrijskem mestu Krems je v ponedeljek potrdilo, da je Fritzlova odvetnica Astrid Wagner vložila zahtevo za začasno ustavitev izvrševanja zaporne kazni.

Odvetnica trdi, da je Fritzl v zaporu preživel več kot 15 let in da so izpolnjeni zakonski pogoji za zahtevo o izpustitvi. "Mislim, da si tudi on zasluži to priložnost," naj bi dejala. Vendar pričakuje, da bo morda minilo nekaj časa, preden bo izpuščen.

Fritzl je leta 1984 svojo tedaj 18-letno hčer zaklenil v klet svoje hiše. V naslednjih 24 letih jo je nenehno posiljeval, ona pa mu je rodila sedem otrok, od katerih je eden umrl kmalu po rojstvu. Njegovi ženi, ki je živela v prvem nadstropju hiše s preostalimi člani družine, se po navedbah oblasti o ničemer ni niti sanjalo. Primer je bil razkrit leta 2008 in je bil deležen globalne medijske pozornosti. 

Fritzl je bil marca 2009 obsojen na dosmrtno zaporno kazen za umor zaradi zanemarjanja, poleg tega pa so ga bremenila posilstva, odvzem prostosti, prisila, suženjstvo in incest. V zaporu je prevzel nov priimek.

Prejšnja prošnja za izpustitev je bila lani zavrnjena. Sodišče je kot razloge navedlo visoko stopnjo tveganja ponovitve kaznivega dejanja in storilčevo nepripravljenost na življenje na svobodi.

