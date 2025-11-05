Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
5. 11. 2025,
12.38

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Center za varovanje in zaščito SDT tožilstvo Mateja Gončin Senad Jušić sodišče policija

Sreda, 5. 11. 2025, 12.38

43 minut

Sodišče uvedlo sodno preiskavo zoper nekdanjega šefa policije Jušića

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Mateja Gončin, Senad Jušić | Med ovadenimi se je znašel nekdanji generalni direktor policije Senad Jušić, ki naj bi mu tožilka Mateja Gončin po poročanju medijev očitala poskus zlorabe uradnega položaja. | Foto STA

Med ovadenimi se je znašel nekdanji generalni direktor policije Senad Jušić, ki naj bi mu tožilka Mateja Gončin po poročanju medijev očitala poskus zlorabe uradnega položaja.

Foto: STA

Ljubljansko okrožno sodišče je na predlog posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva (SDT) v začetku oktobra izdalo sklep o uvedbi sodne preiskave zoper nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jušića. Zahteva SDT je sicer sledila kazenski ovadbi, ki jo je konec januarja podala tožilka Mateja Gončin.

Na okrožnem sodišču v Ljubljani so danes potrdili navedbe portala Požareport, da je bila odrejena sodna preiskava, in pojasnili, da je bil sklep izdan 9. oktobra.

Zahteva SDT za sodno preiskavo zoper Senada Jušića torej sledi kazenski ovadbi Mateje Gončin, ki je tožilka v odmevnih primerih tudi proti članom tako imenovanega Kavaškega klana. Konec januarja je kazensko ovadila nekatere posameznike v vodstvu policije in v centru za varovanje in zaščito zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju.

Mateja Gončin, Senad Jušić
Novice Tožilstvo zoper Senada Jušića v zvezi z ovadbo Mateje Gončin vložilo zahtevo za preiskavo

Med ovadenimi se je znašel tudi nekdanji generalni direktor policije Jušić, ki naj bi mu Gončin po poročanju medijev očitala poskus zlorabe uradnega položaja. O ravnanjih Jušića je Gončin javno spregovorila tudi v decembrski oddaji Tarča na Televiziji Slovenija. Kot je dejala takrat, ima dokaz, da naj bi jo Jušić vabil na večerjo, od nje pa pričakoval, da bo posredovala v zadevi Lindav.

Eno osebo preiskujejo

Posebni oddelek SDT je marca kazensko ovadbo zoper 11 ovadenih uradnih oseb, zaposlenih v policiji, zavrgel, zoper eno osebo pa je stekla preiskava.

Gončin pa je zatem sama prevzela kazenski pregon zoper vse osumljence, za katere je tožilstvo kazenske ovadbe zavrglo. V začetku aprila je na okrajno sodišče v Ljubljani vložila predlog za posamezna preiskovalna dejanja zoper več posameznikov v centru za varovanje in zaščito in policiji zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju.

Tožilka Mateja Gončin
Novice Gončin potrdila kazenske ovadbe zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju
Tožilka Mateja Gončin
Novice Tožilstvo skoraj v celoti zavrglo kazensko ovadbo Mateje Gončin
Tožilka Mateja Gončin
Novice Center za zaščito in varovanje tožilki Gončin ponovno ukinil varovanje
Center za varovanje in zaščito SDT tožilstvo Mateja Gončin Senad Jušić sodišče policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.