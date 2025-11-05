Ljubljansko okrožno sodišče je na predlog posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva (SDT) v začetku oktobra izdalo sklep o uvedbi sodne preiskave zoper nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jušića. Zahteva SDT je sicer sledila kazenski ovadbi, ki jo je konec januarja podala tožilka Mateja Gončin.

Na okrožnem sodišču v Ljubljani so danes potrdili navedbe portala Požareport, da je bila odrejena sodna preiskava, in pojasnili, da je bil sklep izdan 9. oktobra.

Zahteva SDT za sodno preiskavo zoper Senada Jušića torej sledi kazenski ovadbi Mateje Gončin, ki je tožilka v odmevnih primerih tudi proti članom tako imenovanega Kavaškega klana. Konec januarja je kazensko ovadila nekatere posameznike v vodstvu policije in v centru za varovanje in zaščito zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju.

Med ovadenimi se je znašel tudi nekdanji generalni direktor policije Jušić, ki naj bi mu Gončin po poročanju medijev očitala poskus zlorabe uradnega položaja. O ravnanjih Jušića je Gončin javno spregovorila tudi v decembrski oddaji Tarča na Televiziji Slovenija. Kot je dejala takrat, ima dokaz, da naj bi jo Jušić vabil na večerjo, od nje pa pričakoval, da bo posredovala v zadevi Lindav.

Eno osebo preiskujejo

Posebni oddelek SDT je marca kazensko ovadbo zoper 11 ovadenih uradnih oseb, zaposlenih v policiji, zavrgel, zoper eno osebo pa je stekla preiskava.

Gončin pa je zatem sama prevzela kazenski pregon zoper vse osumljence, za katere je tožilstvo kazenske ovadbe zavrglo. V začetku aprila je na okrajno sodišče v Ljubljani vložila predlog za posamezna preiskovalna dejanja zoper več posameznikov v centru za varovanje in zaščito in policiji zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju.