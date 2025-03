Mateja Gončin, ki je tožilka v odmevnih primerih tudi proti članom t. i. Kavaškega klana, je konec januarja na oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri SDT podala kazensko ovadbo zoper nekatere posameznike v vodstvu policije ter centru za varovanje in zaščito. Med ovadenimi so se poleg nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jušića znašli še pomočnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle in drugi, poroča današnji Večer.

Tožilstvo ni navedlo razlogov za zavrženje večine kazenske ovadbe

Na posebnem oddelku SDT so za časnik pojasnili, da so zavrgli kazensko ovadbo zoper vse ovadene osebe, le zoper eno osebo še poteka predkazenski postopek. Ob tem razlogov za zavrženje večine kazenske ovadbe na SDT ne pojasnjujejo.

Po podatkih Večera pa se tožilstvo v omenjenem primeru še ni dokončno odločilo, kaj bo z delom kazenske ovadbe, ki se nanaša na očitke tožilke Gončin v zvezi z nekdanjim generalnim direktorjem policije Jušićem. V kazenski ovadbi mu Gončin očita poskus kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja, ki naj bi se zgodil januarja lani, ko je bila tožilka na sestanku pri Jušiću. Sestanek je bil namenjen pogovoru o nepravilnostih pri osebnem varovanju, na katere je tožilka opozarjala že spomladi lani, med drugim navaja časnik.

Razlogi za zavrženje kazenske ovadbe Gončin naj ne bi prepričali

Mateja Gončin je danes za STA povedala, da v tem trenutku delne odločitve posebnega oddelka SDT po posvetu s svojim pooblaščencem ne komentira. Je pa dodala, da bo tožilsko odločitev komentirala javno, ko bo ta sprejeta v celoti.

Neuradno je slišati, da bo Gončin verjetno sama prevzela kazenski pregon in na pristojno sodišče vložila zahtevo za preiskavo oseb, zoper katere je podala kazensko ovadbo, ker je razlogi za zavrženje kazenske ovadbe naj ne bi prepričali.

Gončin je v oddaji Tarča decembra lani prekinila medijski molk in razkrila nepravilnosti pri delu centra za varovanje in zaščito. Policijo je obtožila, da je zoper njo nezakonito izvajala prikrite preiskovalne ukrepe tudi na njenem domu. Opozorila je tudi na nepravilnosti pri varovanju drugih varovanih oseb in odtekanje informacij.