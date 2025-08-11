Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Umrla je Gabi Novak

V 90. letu starosti se je poslovila slovita hrvaška pevka Gabi Novak.

Umrla je Gabi Novak, ena najprepoznavnejših pevk nekdanje Jugoslavije, klicali so jo prva dama hrvaške zabavne glasbe, njena interpretacija, čustvena izraznost in umetniški standardi pa so pustili trajno sled na glasbeni sceni Hrvaške in širše regije.

Rodila se je v Berlinu, leta 1939 pa se je z mamo Nemko in očetom Hrvatom preselila na Hrvaško. Nastopati je začela konec 50. let, s svojim prepoznavnim glasom pa je hitro postala ena najbolj priljubljenih pevk takratne glasbene scene.

Njen repertoar je obsegal tako popevke kot jazz skladbe, skozi svojo bogato kariero je posnela niz albumov ter singlov in sodelovala z vrhunskimi skladatelji ter glasbeniki. Prejela je več hrvaških glasbenih nagrad porin, leta 2006 tudi tisto za življenjsko delo.

Pri le 19 letih se je poročila s slovitim skladateljem Stipico Kalogjero, od katerega se je ločila leta 1970, tri leta pozneje pa se je poročila z legendarnim kantavtorjem Arsenom Dedićem.

Pred desetimi leti je pokopala moža, letos še sina

Dedić, s katerim je tudi glasbeno sodelovala, je umrl leta 2015, junija letos pa se je poslovil še njun sin Matija Dedić, priznani jazz pianist in skladatelj. Z njim in pevko Danijelo Martinović je Gabi Novak posnela tudi svojo zadnjo skladbo.

