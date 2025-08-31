Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je med obiskom Poljske ostro nastopila proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Ob meji z Belorusijo je poudarila, da se Putin "ne bo nikoli spremenil" in da ga lahko zaustavi le odločno odvračanje. Njena turneja po državah prve frontne linije je do zdaj najmočnejša diplomatska pobuda EU za varnost in obrambo od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nedeljo obiskala poljsko-belorusko mejo, kjer je jasno sporočila, kaj si misli o Vladimirju Putinu: "On je plenilec."

"Vemo iz izkušenj, da ga je mogoče obvladati le z močnim odvračanjem," je dejala. Dodala je, da mora EU ohraniti občutek nujnosti: "Putin se ni spremenil in se tudi ne bo."

Obisk držav prve frontne črte

Von der Leyen je trenutno na obsežni sedemdnevni turneji po državah, ki mejijo na Rusijo ali Belorusijo – Poljsko, Finsko, Estonijo, Litvo, Latvijo, Bolgarijo in Romunijo. Gre za njeno najobsežnejšo diplomatsko pobudo za varnost od začetka ruske agresije na Ukrajino leta 2022.

Za prekinitev vojne je tudi Donald Trump. Vladimir Putin ima svoje zamisli. Foto: Reuters

Obisk se časovno ujema s prizadevanji ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki skuša doseči premirje v vojni, ki traja že četrto leto.

Skupaj s Tuskom ob električni ograji

Na meji v kraju Ozierany Male sta von der Leyen in poljski premier Donald Tusk obiskala novo zgrajeno električno ograjo.

Tusk je mejo označil kot simbolno enako pomembno, kot je bila pred 45 leti želja po osvoboditvi izpod "sovjetske dominacije". Ob tem je dejal: "Poljska, Evropa, NATO in ZDA morajo tudi danes pokazati odločnost in solidarnost proti tej novi različici imperija zla."

Električna ograja na meji med Poljsko in Belorusijo Foto: Guliverimage

Tusk je dodal, da je von der Leyen prišla na mejo, da bi našla argumente za prepričanje drugih evropskih držav, da je treba to mejo zaščititi in vanjo vlagati evropski denar.

Nova evropska obrambna sredstva

Von der Leyen je napovedala, da bo Evropska komisija v prihodnjih tednih pripravila načrt, kako dodatno vlagati v obrambo EU. O njem bodo razpravljali na Evropskem svetu v začetku oktobra.