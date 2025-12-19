Zvečer dvoboj Borussij, v soboto derbi v Leipzigu

Zadnji krog bundeslige v letu 2025 za uvod prinaša obračun obeh Borussij v Dortmundu. Sobota prinaša derbi v Leipzigu, kamor prihaja Bayer iz Leverkusna, vodilni Bayern, ki se je v prejšnjem krogu opekel proti Mainzu, pa bo na zadnji tekmi leta v nedeljo gostoval pri Heidenheimu.

Dortmundska Borussia ima že danes priložnost, da se vsaj začasno zavihti na drugo mesto. Rumeno-črni bodo v obračunu istoimenskih klubov zvečer gostili Mönchenglabach, ki trenutno zaseda 11. mesto na lestvici.

Sobota prinaša derbi med RB Leipzgom, pri katerem Kevina Kampla, ki zaradi osebnih razlogov že dolgo ne igra, najverjetneje ponovno ne bo v postavi, in Bayerjem Leverkusnom.

Bayern, ki je v prejšnjem krogu šele drugič v sezoni nemškega prvenstva ostal brez popolnega izkupička (Bavarci so remizirali z zadnjeuvrščenim Mainzem), se bo v zadnji tekmi bundeslige v tem letu mudil pri predzadnjem Heidenheimu.

Nemško prvenstvo, 15. krog:

Petek, 19. december:

Sobota, 20. december:

Nedelja, 21. december:

Lestvica: