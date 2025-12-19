Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Petek,
19. 12. 2025,
13.10

Osveženo pred

5 ur, 55 minut

Kevin Kampl Bayer Leverkusen RB Leipzig Bayern München Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Bundesliga nemško prvenstvo

Petek, 19. 12. 2025, 13.10

5 ur, 55 minut

Nemško prvenstvo, 15. krog

Zvečer dvoboj Borussij, v soboto derbi v Leipzigu

Avtor:
Ja. M.

Borussia Dortmund | Borussia Dortmund bo gostila Borussio Mönchengladbach. | Foto Reuters

Borussia Dortmund bo gostila Borussio Mönchengladbach.

Foto: Reuters

Zadnji krog bundeslige v letu 2025 za uvod prinaša obračun obeh Borussij v Dortmundu. Sobota prinaša derbi v Leipzigu, kamor prihaja Bayer iz Leverkusna, vodilni Bayern, ki se je v prejšnjem krogu opekel proti Mainzu, pa bo na zadnji tekmi leta v nedeljo gostoval pri Heidenheimu.

Dortmundska Borussia ima že danes priložnost, da se vsaj začasno zavihti na drugo mesto. Rumeno-črni bodo v obračunu istoimenskih klubov zvečer gostili Mönchenglabach, ki trenutno zaseda 11. mesto na lestvici.

Sobota prinaša derbi med RB Leipzgom, pri katerem Kevina Kampla, ki zaradi osebnih razlogov že dolgo ne igra, najverjetneje ponovno ne bo v postavi, in Bayerjem Leverkusnom. 

Bayern, ki je v prejšnjem krogu šele drugič v sezoni nemškega prvenstva ostal brez popolnega izkupička (Bavarci so remizirali z zadnjeuvrščenim Mainzem), se bo v zadnji tekmi bundeslige v tem letu mudil pri predzadnjem Heidenheimu. 

Nemško prvenstvo, 15. krog:

Petek, 19. december:

Sobota, 20. december:

Nedelja, 21. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

18 – Kane (Bayern)
– Burkardt (Eintracht), Undav (Stuttgart)
– Diaz (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
– Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), El Mala (Köln), Olise (Bayern)
– Ansah (Union Berlin), Guirassy (Borussia D.), Kaminski (Köln), Lemperle (Hoffenheim), Promel (Hoffenheim), Schick (Bayer), Stage (Werder), Uzun (Eintracht)

