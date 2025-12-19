Črna celina osiromašila številne evropske klube, del spektakla trojica iz 1. SNL

Maroko bo med 21. decembrom in 18. januarjem gostil afriško nogometno prvenstvo, ki bo v naslednjih tednih osiromašilo številne evropske klubske velikane, saj ne bodo mogli računati na najboljše afriške legionarje. Prav domača vrsta, ki je dobila 18 zaporednih reprezentančnih obračunov, bo eden glavnih favoritov za končno zmago na turnirju, na katerem bo naslov iz leta 2024 branila Slonokoščena obala. Med udeleženci so tudi trije Afričani, ki nastopajo v 1. SNL. To so Kenan Toibibou (Bravo - Komori), Mariano Ajouangbo (Olimpija - Benin) in sloviti Jean-Michael Seri (Maribor - Slonokoščena obala).

Pričakovanja v Maroku so velika, atlaški levi namreč lovijo svoj drugi afriški naslov, prvega so osvojili pred 50 leti, toda Slonokoščena obala kot branilec naslova, Egipt s kapetanom Mohamedom Salahom, Nigerija z napadalcem Victorjem Osimhenom in Senegal s Sadiom Manejem so le nekatere od ekip, ki lahko pokvarijo sanje Maroka.

Zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah je pomemben člen v reprezentanci Egipta. Foto: Reuters

Afriško prvenstvo je od skromnih začetkov, ko so leta 1957 nastopili le Sudan, Egipt in Etiopija, ves čas raslo, šest ekip je bilo leta 1963, osem 1968, 12 1992, 16 1996, od leta 2019 pa nastopa 24 ekip. Največ uspeha doslej so imeli Egipt s sedmimi naslovi, Kamerun s petimi, Gana s štirimi ter Slonokoščena obala in Nigerija s po tremi.

Toda tokrat na turnirju od teh večjih reprezentanc ne bo Gane in tudi Zelenortskih otokov, ki sta se sicer obe uvrstili na SP 2026, a krog favoritov je vendarle kar širok.

Slonokoščena obala brani naslov

Zvezdnik PSG in kapetan Maroka Achraf Hakimi okreva po zvinu gležnja. Foto: Guliverimage Ob Maroku, ki je lani razočaral z izpadom v osmini finala, bosta vtis po slabih kvalifikacijah za SP 2026 popravljala Nigerija in Kamerun, Egipt na afriški naslov čaka 15 let, Senegal pa prav tako išče vrnitev v boljše čase po slabem nastopu na lanskem afriškem prvenstvu. Kot reprezentanco, ki lahko preseneti, so pri francoski tiskovni agenciji AFP izbrali Mali, nesrečnega poraženca proti Slonokoščeni obali v lanskem četrtfinalu.

Gledalci bodo lahko gledali kar nekaj uglednih nogometnih imen na čelu s kapetanom Maroka Achrafom Hakimijem, ki sicer okreva po zvinu gležnja. Ob zadnjem afriškem igralcu leta bo na turnirju igrala verjetno še sedmerica od desetih kandidatov za najboljšega igralca črne celine, manjkala pa bosta poškodovani kamerunski vezist Andre-Frank Zambo Anguissa in napadalec Serhou Guirassy, saj se njegova Gvineja ni prebila na turnir, ki je tudi finančno vse privlačnejši.

Izjemen napadalec Borussie Dortmund Serhou Guirassy se z Gvinejo ni uvrstil na zaključni turnir. Foto: Guliverimage

Ko je leta 2022 Senegal zmagal v Kamerunu, je afriška nogometna zveza Caf imela dobiček v višini manj kot 8,5 milijona evrov. Zdaj pa zveza načrtuje dobiček v višini skoraj 95 milijonov evrov po zaslugi izdatnega povečanja prihodkov od televizijskih pravic.

Prizorišča v Maroku: Tekme afriškega prvenstva bodo na devetih stadionih, in sicer štirih v Rabatu - stadion Prince Moulay Abdellah (kapaciteta 68.700 gledalcev), stadion Moulay Hassan (22.000), Olimpijski stadion (21.000) in stadion Al Medina (18.000), stadionu Adrar v Agadirju (45.000), stadionu Mohammed v Casablanci (45.000), stadionu v Fesu (45.000), Marakešu (45.000) in Tangerju (75.600).

Na prvenstvu bodo v skupini A Maroko, Mali, Zambija in Komori, za katere bi lahko zaigral član Brava Kenan Toibibou, v B Egipt, Južna Afrika, Angola in Zimbabve, v C Nigerija, Tunizija, Uganda in Tanzanija, v D pa Senegal, DR Kongo, Benin, tudi s članom Olimpije Marianom Ahouangbojem, in Bocvana.

Nogometaš Maribora Jean Michael Seri zastopa barve Slonokoščene obale. Foto: Jure Banfi

Skupino E sestavljajo Alžirija, Burkina Faso, Ekvatorialna Gvineja in Sudan, F pa Slonokoščena obala, ki je vpoklicala tudi člana Maribora Jean-Michaela Serija, Kamerun, Gabon in Mozambik. V osmino finala se bodo prebile prvo- in drugouvrščene ekipe iz vsake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene. Finale bo 18. januarja v Rabatu.