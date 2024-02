Premagal raka in svoji državi priboril afriški naslov

Slonokoščena obala je tretjič osvojila afriški pokal narodov. Nigerijo je po preobratu premagala z 2:1. V 81. minuti je zadel sicer v Franciji rojeni Sebastien Haller, ki je nedavno premagal raka. Že v soboto zvečer so odigrali tekmo za tretje mesto med Južno Afriko in Kongom. Bronastih kolajn so po streljanju 11-metrovk veselili Južnoafričani, odločitev je padla šele v sedmi seriji kazenskih strelov.

Nogometaši Slonokoščene obale so letošnji zmagovalci afriškega prvenstva. Gostitelji zaključnega turnirja so na finalni tekmi v Abidjanu premagali Nigerijce z 2:1 (0:1). Za Slonokoščeno obalo sta zadela Franck Kessie (62.) in Sebastien Haller (81.), za Nigerijo pa William Troost-Ekong (38.).

Večji del prvega polčasa je ritem narekovala domača izbrana vrsta, a njena premoč - kljub 65-odstotni posesti žoge - je bila jalova. Najbolj obetavno priložnost si je priigrala v 34. minuti, po strelu z glavo Simona Adingraja pa se je z dobro obrambo izkazal nigerijski vratar Stanley Nwabili. Le štiri minute pozneje so si super orli, kot kličejo Nigerijce, skočili v objem. V svoji prvi resni akciji na tekmi je po kotu z leve strani William Troost-Ekong po natančnem strelu z glavo zadel za 1:0.

Gostitelj so silovito začeli drugo polovico tekme. Prvo priložnost so si priigrali že v 49. minuti, po predložku Adingraja z leve strani je žoga prišla do Maxa Gradela, njegov strel z osmih metrov pa je blokiral Calvin Bassey. Enajst minut kasneje so uprizorili novo nevarno akcijo, po vnovični podaji aktivnega in živahnega Adingarja pa je bil strel z glavo Francka Kessieja premalo močan, žoga je končala v naročju nigerijskega vratarja Nwabilija.

Yahia Fofana je prvi dobil gol, za vodstvo Nigerije z 1:0 ga je matiral William Troost-Ekong. Foto: Guliverimage

Ivorci so tudi v nadaljevanju stiskali obroč pred vrati Nigerijcev. Projektil Odilona Kossounouja v 62. minuti je Nwabili zaustavil z velikanskimi težavami, po kotu z leve strani pa je bil nemočen po natančnem strelu Kessieja z glavo - 1:1. Domačini so bili tudi po izenačujočem golu aktivnejši, v 74. minuti so izpeljali kombinirano akcijo, po atraktivnem voleju Sebastiena Hallerja pa je žoga zletela mimo desne vratnice Nigerijcev.

Napadalec Borussie iz Dortmunda je v 81. minuti v ekstazo popeljal domače privržence. Po novem predložku najboljšega igralca tekme Adingarja je Haller s spretnim strelom z zunanjim delom stopala žogo spravil v mrežo in postavil končni izid finalnega dvoboja.

Afriško prvenstvo, finale:

Nedelja, 11. februar:

Bron po 11-metrovkah Južnoafričanom

Za Južno Afriko je tretje mesto najboljši dosežek na afriških prvenstvih po letu 2000. Foto: Reuters

Reprezentanca Južne Afrike je na afriškem prvenstvu v Slonokoščeni obali zasedla končno tretje mesto, potem ko je v malem finalu v Abidjanu po enajstmetrovkah ugnala DR Kongo s 6:5. Redni del se je končal z 0:0. Za Južno Afriko, ki je v polfinalu izgubila proti Nigeriji, je tretje mesto najboljši dosežek na afriških prvenstvih po letu 2000, ko je prav tako končala kot tretja.

Prvi polčas je minil brez zadetkov, Južnoafričani, ki so edini naslov prvaka osvojili leta 1996, so imeli sicer precej več žogo v posesti, a streli so bili prava redkost na eni in drugi strani. Drugi polčas je bil živahnejši z več streli, predvsem Kongo je bil nekajkrat tudi nevaren, posebej v 66. minuti, ko je Silas Katompa Mvumpa iz bližine za malo zgrešil cilj, Chancel Mbemba pa je deset minut pozneje iz bližine žogo poslal visoko čez gol. V 90. minuti je Fiston Mayele imel novo veliko priložnost za Kongo, vendar je žogo z volejem poslal malo mimo vratnice.

Sledile so enajstmetrovke, pri teh je prvo zapravil eden boljših južnoafriških posameznikov na prvenstvu Teboho Mokoena. Mbemba je tako imel v peti seriji priložnost, da potrdi zmago Konga, a je svoj strel slabo izvedel. Ko je svojega zgrešil še Meschack Elia v sedmi seriji, je tretje mesto pripadlo Južni Afriki.

Afriško prvenstvo, tekma za tretje mesto:

Sobota, 10. februar: