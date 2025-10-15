V Zagreb prihajajo Daniel G, Amelia Sordell in Karim Rashid

Prodajni Mindset, ki je leta 2023 v regijo pripeljal "Volka z Wall Streeta", Jordana Belforta, pripravlja novo prodajno-poslovno konferenco Sales4Future. Ta bo 20. novembra 2025 v Mozaik Event Centru v Zagrebu, kjer bodo nastopila svetovno odmevna imena, med njimi vodilni trener prodaje Daniel G, strokovnjakinja za osebno blagovno znamko Amelia Sordell in ikona industrijskega oblikovanja Karim Rashid.





Vstopnice že v prodaji: Več informacij o konferenci: https://prodajnimindset.si/konferenca/ Vstopnice že v prodaji: https://www.entrio.hr/event/konferencija-sales4future-by-prodajni-mindset-25247

Daniel G: zvezda prodajnega izobraževanja

Daniel G je že zelo mlad postal globalna avtoriteta na področju osebnega razvoja, vodenja in podjetništva. Svojo pot je začel pri 14 letih s prodajo od vrat do vrat in iz nje zgradil globalni prodajni imperij. Njegova predavanja in treninge je obiskalo več kot 2 milijona ljudi, za seboj ima že več kot 700 javnih nastopov, na Instagramu pa ga spremlja kar 5,4 milijona ljudi. Danes njegove metode spreminjajo tradicionalni pristop k prodaji, saj uči ekipe, kako hitro in učinkovito prodati, ter obenem graditi trajne poslovne odnose. Zato je tudi prepoznan kot najboljši prodajni trener na svetu.

Karim Rashid: moč dizajna v poslu

Karim Rashid je eden najbolj prepoznavnih industrijskih oblikovalcev na svetu. Vizionar iz New Yorka, znan po minimalizmu in drznih barvah, ki prostor spremeni v izkušnjo. Njegova dela so razstavljena v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku in San Franciscu, ter v pariškem Centre Pompidou. Med njegovimi naročniki so globalne ikone, kot so Kenzo, Hugo Boss, Audi in Samsung. Na odru konference Sales4Future bo razkril, kako dizajn neposredno vpliva na nakupne odločitve, dviguje konverzije in aktivira nevidne sprožilce skozi formo, barvo in kontekst. Pokazal bo, kako z “design thinking” pristopom preoblikovati produkt, storitev ali prostor v izkušnjo, ki ustvarja povpraševanje in konkurenčno prednost.

Amelia Sordell: osebna znamka kot temelj uspeha

Amelia Sordell je strateginja za osebno blagovno znamko, podjetnica in ustanoviteljica agencije Klowt. Kariero je začela v prodaji kot kadrovska svetovalka in hitro spoznala, da so ljudje ključ do uspeha podjetja. Leta 2018 je začela graditi svojo osebno znamko, kar jo je pripeljalo do ustanovitve ene najuspešnejših agencij za osebno znamčenje v Evropi. Svojo agencijo Klowt je zgradila povsem organsko, brez klasičnih prodajnih prijemov, zgolj na prepoznavnosti osebne znamke in zaupanja ljudi. Danes ustvarja štiri milijone dolarjev prihodkov letno, ob tem pa jo spremlja več kot 300.000 sledilcev.

Prodajni Mindset: evolucija prodaje

Konferenco Sales4Future organizira Prodajni Mindset, ki sta ga ustanovila podjetnika Vedran Sorić in Ognjen Bagatin, danes pa ga skupaj s partnerji uspešno razvijajo tudi v Sloveniji. V zadnjih petih letih se poslanstvo Prodajnega Mindseta osredotoča na profesionalizacijo prodaje, krepitev standardov in razbijanje predsodkov, ki še vedno spremljajo ta poklic. Danes se njihova vizija in energija izražata v hitro rastoči skupnosti ambicioznih posameznikov in podjetij na obeh straneh meje.Filozofija Prodajnega Mindseta temelji na treh stebrih: izobraževanju, mreženju in navdihu. Ne gre le za serijo dogodkov, temveč za platformo, ki povezuje najboljše prodajne strokovnjake, podjetnike ter vse, ki želijo svoje prodajne veščine dvigniti na višjo raven.Z rastjo skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem Prodajni Mindset utrjuje svoj položaj vodilne regionalne platforme za prodajno odličnost, povezovanje in inovativne pristope.»Transformacija prodaje ni le tema konference Sales4Future, temveč naše temeljno poslanstvo. Ko v regijo pripeljemo imena, kot so Daniel G, Karim Rashid in Amelia Sordell, ponujamo prodajalcem in podjetjem edinstveno priložnost za učenje od najboljših. To je tudi nadgradnja vsega, kar že počnemo v okviru Prodajni Mindset Kluba in Akademije – povezujemo psihologijo, tehnične spretnosti in prakso, da prodajo razvijamo v spoštovan in privlačen poklic,« poudarjajo organizatorji.



Dogodek, ki ga ne smeš zamuditi



Program konference Program konference Sales4Future je že znan in bo združil vrhunska predavanja, praktične delavnice ter priložnosti za mreženje. Večerni del bo popestril zabavni program z glasbeno skupino Parmachy.Spomnimo se, da je bila prva velika konferenca Prodajnega Mindseta, The Wolf Strikes Again, razglašena za najuspešnejšo regionalno konferenco desetletja in je s polno kapaciteto, znatno rastjo članov v Klubu Prodajni Mindset in lansiranjem franšize v Sloveniji presegla pričakovanja organizatorjev in prejela nagrado HUOJ Golden Grand PRix za organizacijo in komunikacijo dogodkov.





Vstopnice že v prodaji: Več informacij o konferenci: https://prodajnimindset.si/konferenca/ Vstopnice že v prodaji: https://www.entrio.hr/event/konferencija-sales4future-by-prodajni-mindset-25247

Naročnik oglasnega sporočila je Prodajnimindset.si.