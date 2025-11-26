Italijanski parlament je v torek soglasno podprl zakon, ki femicid opredeljuje kot posebno kaznivo dejanje, ki se kaznuje z dosmrtnim zaporom. Zakon je bil potrjen po nizu umorov žensk, ki so v zadnjih letih pretresli Italijo, premierka Giorgia Meloni pa ga je pozdravila kot orodje za obrambo svobode in dostojanstva vsake ženske.

S sprejemom zakona se bo v kazenski zakonik vnesel dodaten člen, ki uvaja specifično kategorijo femicida kot umora, ki ga motivira spol.

Dejanje, za katerega je obvezna kazen dosmrtni zapor, je opredeljeno kot povzročitev smrti ženske iz različnih razlogov, med drugim iz sovraštva ali diskriminacije. Opredelitev bo veljala tudi za umore, ki bi sledili prekinitvi razmerja, ki ga spodbudi ženska, ali za omejitev njenih individualnih svoboščin, navedbe zakona povzemajo tuje tiskovne agencije.

Za vladno pobudo, ki jo je že julija potrdil zgornji dom parlamenta, senat, je v torek glasovalo 237 poslancev, proti pa nobeden.

Lani v Italiji 106 femicidov

Premierka Giorgia Meloni je soglasno potrditev označila za pomemben znak kohezije med političnimi stranmi v Italiji in proti "barbarski naravi nasilja nad ženskami". Po njenih besedah gre za novo orodje za obrambo svobode in dostojanstva vsake ženske.

Parlament je zakon simbolično sprejel na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Poročilo Združenih narodovo je ob tem ugotovilo, da je od lani ubitih 83 tisoč žensk in deklet okrog 50 tisoč umrlo pod roko intimnih partnerjev ali družinskih članov.

Italijanska statistična agencija je v torek objavila, da se je lani v državi zgodilo 106 femicidov. Umori, ki so temeljili na spolu, so tako predstavljali 91 odstotkov od 116 umorov, v katerih so bile v letu 2024 žrtve ženske. V večini primerov so bili storilci moški iz kroga najožjih sorodnikov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Italija je zakon sprejela po nizu umorov žensk, ki so v zadnjih letih pretresli državo. Eden od bolj odmevnih je bil umor 22-letne Giulie Cecchettin, ki jo je novembra 2023 ubil njen nekdanji partner.

Po dveh letih intenzivne javne razprave in tudi protestov je parlament na vladno pobudo sprejel zakon, s katerim Italija postaja ena od redkih držav, ki femicid obravnavajo kot ločeno kaznivo dejanje.