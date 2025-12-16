Španske zelenice bodo med tednom v znamenju pokalnih spopadov. Izmed velikanov se bo v 1/16 finala španskega pokala kot prva predstavila Barcelona. Branilci pokalne lovorike bodo danes gostovali pri tretjeligašu Guadalajari. Prvič po sedmih mesecih bi lahko za Katalonce branil Nemec Marc-Andre ter Stegen. Menjavo med vratnicama bodo opravili tudi pri Atleticu in Realu, ki bosta na delu v sredo. Simeonejeva četa bo gostovala na Majorki pri soimenjaku Atleticu Balearos, Jana Oblaka pa bo med vratnicama zamenjal Juan Musso. Madridčane čaka ambiciozen četrtoligaš, ki je nedavno presenetil Espanyol. V četrtek bo mladi slovenski napadalec David Flakus Bosilj s tretjeligašem Murcio skušal izločiti favorita iz Seville, Betis.

V španskem kraljevem pokalu je v boju za lovoriko ostalo le še 32 klubov. Prvič v tej sezoni bodo nastopili tudi štirje najboljši klubi iz prejšnje sezone (Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid in Athletic Bilbao), ki jih prihodnji mesec v Savdski Arabiji čaka še superpokalni turnir.

Ter Stegen prvič v tej sezoni na vratih Barcelone?

Marc-Andre ter Stegen je star 33 let. Foto: Guliverimage Izmed velikanov se bo danes predstavila Barcelona. Katalonci so branilci pokalnega naslova, trener Hansi Flick pa je napovedal, da bo na gostovanju pri tretjeligašu Guadalajara naredil spremembo v vratih. Joan Garcia, prvi vratar v tej sezoni (14 nastopov), bo počival, med vratnici pa bo namesto njega stopil bodisi Poljak Wojciech Szczesny bodisi Nemec Marc-Andre Ter Stegen. Če bo to izkušeni Nemec, sicer tudi kapetan moštva, bo to njegov prvi nastop v tej sezoni. Nazadnje je za Barcelono branil maja, vse glasnejše pa so govorice, da bi lahko v zimskem prestopnem roku zapustil Camp Nou.

Barcelona naj bi se danes predstavila z nekoliko prevetreno zasedbo, v kateri bo manjkalo nekaj najboljših, najverjetneje tudi mladi as Lamine Yamal, v napadu pa naj bi zaigrali Robert Lewandowski, Fermin Lopez in 20-letni Šved, rojen v Kuvajtu, Roony Bardghji. Barcelona je sedemkrat zapored zmagala v la ligi, kjer ima pred Realom štiri točke prednosti. Od novembra je izgubila le enkrat, v ligi prvakov proti Chelseaju.

Barcelona, z 32 naslovi rekorderka pokalnega tekmovanja, je v odlični formi. V la ligi je nanizala sedem zmag. Foto: Reuters

Dvoboj bo odigran na stadion Pedro Escartin, kjer bodo postavili še dodatne montažne tribune, nogometni praznik pa bo spremljalo okrog šest tisoč ljudi. Trener Guadalajare, mesta, ki je od Madrida oddaljeno pol ure vožnje, je nekdanji nogometaš Villarreala Pere Marti. V mladosti je stiskal pesti za Barcelono, najbolj pa občudoval Ivana de la Peno. Zdaj najbolj spoštuje Pedrija.

Argentinec namesto Slovenca

Juan Musso je v tej sezoni za Atletico branil na tekmi španskega prvenstva proti Getafeju (1:0 v gosteh), ki jo je moral Jan Oblak izpustiti zaradi zdravstvenih težav. Foto: Guliverimage Atletico Madrid bo v sredo gostoval na Majorki. Vstopnico za osmino finala si bo skušal priigrati pri soimenjaku Atletico Baleares, ki igra v četrti ligi, a je vseeno v pokalu izločil Espanyol. Zdaj bo skušal s pomočjo domačega občinstva, kapaciteta stadiona je 6.500 mest, namučiti še enega najboljših španskih klubov iz Madrida. Trener rdeče-belih Diego Simeone bo že tradicionalno poskrbel za spremembo na položaju vratarja. Priložnost bo namenil rezervnemu vratarju Juanu Mussu, ki vselej vskoči ob odsotnosti prvega čuvaja mreže Jana Oblaka. Argentinec je v prejšnji sezoni branil na vseh pokalnih tekmah. Španski pokal je sicer edina domača lovorika, ki je Škofjeločan z Atleticom še ni osvojil, odkar se je leta 2014 iz Lizbone preselil v Madrid.

Sodeč po zadnjem treningu bi lahko za Atlete v sredo nastopili Musso, Bonar, Le Normand, Lenglet, Galan, Martin, Gallagher, Cardoso, Almada, Raspadori in Griezmann, pri gostiteljih pa bo najnevarnejši napadalec Jaume Tovar, ki je v tej sezoni dosegel že 12 zadetkov.

Flakus Bosilj želi presenetiti favorita iz Seville

Vratarja v pokalnem tekmovanju bi lahko menjali tudi pri madridskem Realu. Beli baletniki, pri katerih se stolček trese trenerju Xabiju Alonsu, želijo po dragoceni zmagi nad Alavesom (2:1) nadaljevati zmagoviti niz. V pokalu jih v sredo čaka tretjeligaš CF Talavara, namesto Thibauta Courtoisa pa bi lahko v gol stopil Andrij Lunin.

David Flakus Bosilj je v 1. SNL nastopal v dresu Aluminija in Brava. Foto: Vid Ponikvar

Pokalni spopadi bodo v Španiji tudi v četrtek. Takrat bo na delu tudi mladi slovenski legionar David Flakus Bosilj, ki nastopa za tretjeligaša Real Murcia. Triindvajsetletni napadalec je kariero začel pri Aluminiju, se v nadaljevanju dokazoval v Italiji (Verona), se nato vrnil v 1. SNL (Bravo), zaigral tudi na Nizozemskem (De Graafschap), lani pa se je preselil v Španijo. Najprej je nastopal za nižjeligaša Castellon, od letos pa je nogometaš tretjeligaša iz Murcie. Poleti je zaradi dodatnih kvalifikacij za tretjo špansko ligo moral izpustiti nastop na Euru do 21 let na Slovaškem, v tej sezoni pa mu gre dobro, saj je s petimi zadetki najboljši klubski strelec. Čeprav na zadnjih šestih tekmah ni zatresel mreže, je skupno sedmi strelec tekmovanja. V četrtek bo skušal s soigralci presenetiti Betis iz Seville.

