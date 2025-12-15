Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
13.51

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 13.51

13 minut

Podjetje iRobot, ki proizvaja priljubljene sesalnike, gre v stečaj

Sa. B.

Sesalnik iRobot | Podjetje iRobot je bilo leta 2021 ocenjeno na 3,56 milijarde dolarjev (3,03 milijarde evrov). | Foto Guliverimage

Podjetje iRobot je bilo leta 2021 ocenjeno na 3,56 milijarde dolarjev (3,03 milijarde evrov).

Foto: Guliverimage

Ameriško podjetje iRobot, ki ima v lasti pametne robotske sesalnike Roomba, je zaradi konkurence iz Kitajske in visokih carin vložilo zahtevo za zaščito pred stečajem, poroča BBC. Lastništvo podjetja bo tako prevzel njihov glavni proizvajalcev naprav Picea Robotics s sedežem v Šenženu.

Kot kažejo dokumenti, ki so jih po poročanju omenjenega portala vložili v nedeljo, je zahteven konkurenčni položaj podjetje prisilil k znižanju cen in večjim naložbam v novo tehnologijo. Zaradi ameriških uvoznih carin v višini 46 odstotkov na blago iz Vietnama, kjer izdelujejo večino njihovih naprav za ameriški trg, so se stroški letos povečali za 23 milijonov dolarjev (19,57 milijona evrov), je sporočilo podjetje.

Podjetje, ki je poslovalo z izgubo, je bilo zaradi pandemije, ki je spodbudila povpraševanje po njihovih izdelkih, leta 2021 ocenjeno na 3,56 milijarde dolarjev (3,03 milijarde evrov). Trenutno je ocenjeno na približno 140 milijonov dolarjev, medtem ko so njihove delnice v petek padle za več kot 13 odstotkov.

Iz podjetja iRobot so še sporočili, da začetek stečajnega postopka ne bo vplival na delovanje njihove aplikacije, dobavne verige in podporo.

