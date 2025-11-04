Konec poti: Sportina je tik pred stečajem

Je še vprašanje časa je - morda že ta, morda prihodnji teden -, kdaj bo sodišče po neuspešnem postopku prisilne poravnave razglasilo stečaj družbe Sportina, je poročalo Delo.

Sportina, ki ima glede na zadnje poročilo prisilnega upravitelja Leona Benigarja Tošiča le še 39 zaposlenih, odprtih pa samo še šest poslovalnic - ostale so v postopku zapiranja - delavcem sicer redno plačuje plače in prispevke, a obenem ustvarja izgubo. Samo v septembru se je kazalec ustavil pri 188 tisoč evrih minusa.

Sportina je v prisilni poravnavi sicer od julija lani, stečaju pa se skoraj zagotovo ne bo izognila, je poročalo Delo, informacijo pa so za medij Forbes Slovenija kasneje potrdili tudi viri blizu podjetja.

Forbes Slovenija: Stečaja Sportine si najbolj želijo v NLB

Stečaj naj bi najbolj zahtevali v NLB, ki je tudi daleč največji od 644 upnikov podjetja, ki so prijavili za okrog 67 milijonov evrov terjatev.

Zaradi posledične negotovosti glede razpleta prisilne poravnave so dobavitelji in najemodajalci, ključni partnerji podjetja, Sportini začeli postavljati dodatne pogoje, kar pa je po poročanju Forbes Slovenija povzročilo tako imenovani učinek domin in verjetnost, da bi prisilna poravnava uspela, se je močno zmanjšala.

V NLB naj bi stečaj Sportine sicer želeli predvsem zato, ker glede na svoje analize verjamejo, da bodo "upniki v stečajnem postopku poplačani bolje kot v postopku prisilne poravnave".