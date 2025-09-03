Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Zidarjevo vilo prodali za 1,5 milijona evrov

Zidarjeva vila | Nepremičninski posrednik Daniel Lovšin je pred časom za TV Koper povedal, da stoji vila na izjemni lokaciji v Fiesi, od morja je oddaljena približno 200 metrov. Poleg objekta se je prodajalo tudi obsežno zemljišče, a potencialnega kupca čakajo tudi velika vlaganja v sanacijo in dokončanje objekta. | Foto STA

Nepremičninski posrednik Daniel Lovšin je pred časom za TV Koper povedal, da stoji vila na izjemni lokaciji v Fiesi, od morja je oddaljena približno 200 metrov. Poleg objekta se je prodajalo tudi obsežno zemljišče, a potencialnega kupca čakajo tudi velika vlaganja v sanacijo in dokončanje objekta.

Foto: STA

Stečajna upravitelja sta na današnji tretji javni dražbi nedokončano vilo nekdanjega direktorja gradbene družbe SCT Ivana Zidarja v Fiesi prodala po izklicni ceni 1,5 milijona evrov edinemu dražitelju, je za STA povedal stečajni upravitelj Boštjan Jurkošek. Kupca ne želi razkriti, dokler ta ne plača kupnine.

V prvem poskusu prodaje marca letos je bila izklicna cena za vilo 1,85 milijona evrov. Takrat se je na dražbi v Celju sicer pojavil interesent, ki pa se za nakup ni odločil. Druge javne dražbe maja ni bilo, saj nihče ni vplačal varščine. Izklicna cena je bila takrat postavljena pri 1,7 milijona evrov.

Propadajoča in nedokončana vila je ena od nepremičnin, ki so ostale v Zidarjevi zapuščini po osebnem stečaju. Pred tem je sicer večino premoženja prenesel na družinske člane. Po njegovi smrti leta 2021 se je osebni stečaj spremenil v stečaj zapuščine.

V osebnem stečaju je tudi Zidarjeva nekdanja žena Vincencija Lambergar. Upnikom dolguje več kot milijon evrov, ki bi jih s prodajo vile v Fiesi lahko poplačala. Izkupiček od prodaje bo namreč šel v stečajno maso obeh osebnih stečajev.

"Čista lopata"

Zidar, nekdaj eden najpomembnejših igralcev v slovenskem gradbenem sektorju, se je leta 2008 znašel v preiskavi v aferi Čista lopata. Proti njemu in vodstvenim delavcem drugih gradbenih podjetij v Sloveniji so jo pristojni organi sprožili zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala in kartelnega dogovarjanja.

Družba SCT je leta 2011 končala v stečaju, Zidarja pa so sodno preganjali zaradi očitanih goljufij. Leta 2015 je razglasil osebni stečaj, v katerem je bilo priznanih za skupno 16,3 milijona evrov terjatev. Največji upnik je bil SCT v stečaju, ki je imel priznanih za 8,7 milijona evrov navadnih terjatev.

