Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
3. 9. 2025,
13.46

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
invalidnost lakota vojna Izrael Bližnji vzhod Gaza

Sreda, 3. 9. 2025, 13.46

11 minut

Bližnji vzhod

21 tisoč otrok v Gazi živi z invalidnostjo, ki jo je povzročila vojna

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Gaza Han Junis | Izrael bi moral po mnenju odbora, ki ga sestavljajo strokovnjaki in se dvakrat letno sestaja v Ženevi, sprejeti posebne ukrepe za zaščito invalidnih otrok pred napadi in izvajati evakuacijske protokole za invalide. | Foto Reuters

Izrael bi moral po mnenju odbora, ki ga sestavljajo strokovnjaki in se dvakrat letno sestaja v Ženevi, sprejeti posebne ukrepe za zaščito invalidnih otrok pred napadi in izvajati evakuacijske protokole za invalide.

Foto: Reuters

Najmanj 21 tisoč otrok na območju Gaze živi z invalidnostjo, ki jo je povzročila vojna, je danes opozoril odbor Združenih narodov za pravice invalidov. V skoraj dveh letih od izbruha vojne je približno 40.500 otrok utrpelo "poškodbe, povezane z vojno", več kot polovica teh poškodb je povzročila trajno invalidnost.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

13.47 ZN: Od začetka vojne v Gazi zaradi poškodb najmanj 21 tisoč otrok z invalidnostjo

13.47 ZN: Od začetka vojne v Gazi zaradi poškodb najmanj 21 tisoč otrok z invalidnostjo

Odbor ZN je pozval k dostavi obsežne humanitarne pomoči invalidom, ki jih je prizadela vojna, hkrati pa vztraja, da morajo vse strani tudi zanje sprejeti zaščitne ukrepe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael bi moral po mnenju odbora, ki ga sestavljajo strokovnjaki in se dvakrat letno sestaja v Ženevi, sprejeti posebne ukrepe za zaščito invalidnih otrok pred napadi in izvajati evakuacijske protokole za invalide.

Strokovnjaki so med drugim opozorili, da so bili izraelski ukazi za evakuacijo med ofenzivo izraelske vojske v Gazi pogosto nedostopni ljudem z okvaro sluha ali vida, zaradi česar je bila evakuacija nemogoča.

Opozarjajo, da so invalidne osebe prisiljene bežati v nevarnih in nedostojnih razmerah, kot je plazenje po pesku ali blatu brez pripomočkov za gibanje.

Izraelske omejitve humanitarne pomoči, ki prihaja v Gazo, nesorazmerno vplivajo na invalide, zaradi pomanjkanja pomoči so mnogi ostali brez hrane, čiste vode ali sanitarij in so za preživetje popolnoma odvisni od drugih.

Fizične ovire, kot so vojne ruševine in izguba pripomočkov za mobilnost pod ruševinami, so ljudem še dodatno preprečile dostop do točk pomoči, opozarjajo ZN. 83 odstotkov invalidov je izgubilo svoje pripomočke, večina pa nima dostopa do alternativne pomoči.

Odbor ZN je izrazil tudi zaskrbljenost, ker izraelske oblasti pripomočke, kot so invalidski vozički, hodulje, palice, opornice in proteze, štejejo za predmete z dvojno rabo in zato zavračajo pošiljke pomoči s temi pripomočki.

V izraelskih napadih na Gazo je bilo doslej po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih več kot 63 tisoč ljudi, večinoma žensk in otrok, poroča AFP. Po navedbah odbora ZN je bilo v izraelskih napadih med 7. oktobrom 2023 in letošnjim 21. avgustom poškodovanih najmanj 157.114 ljudi.

Palestina, palestinska zastava
Novice Palestino bo priznala tudi ta država
Ngozi Okonjo-Iweala, Robert Golob
Novice Golob ob robu BSF opravil več dvostranskih srečanj
Protesti- Blejski strateški forum
Novice Na Bledu izbruhnili protesti #foto #video
Donald Trump, ameriški predsednik
Novice "Vsak Palestinec, ki bi se odločil za odhod, bi prejel pet tisoč dolarjev"
invalidnost lakota vojna Izrael Bližnji vzhod Gaza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.