21 tisoč otrok v Gazi živi z invalidnostjo, ki jo je povzročila vojna

Najmanj 21 tisoč otrok na območju Gaze živi z invalidnostjo, ki jo je povzročila vojna, je danes opozoril odbor Združenih narodov za pravice invalidov. V skoraj dveh letih od izbruha vojne je približno 40.500 otrok utrpelo "poškodbe, povezane z vojno", več kot polovica teh poškodb je povzročila trajno invalidnost.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



13.47 ZN: Od začetka vojne v Gazi zaradi poškodb najmanj 21 tisoč otrok z invalidnostjo

Odbor ZN je pozval k dostavi obsežne humanitarne pomoči invalidom, ki jih je prizadela vojna, hkrati pa vztraja, da morajo vse strani tudi zanje sprejeti zaščitne ukrepe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael bi moral po mnenju odbora, ki ga sestavljajo strokovnjaki in se dvakrat letno sestaja v Ženevi, sprejeti posebne ukrepe za zaščito invalidnih otrok pred napadi in izvajati evakuacijske protokole za invalide.

Strokovnjaki so med drugim opozorili, da so bili izraelski ukazi za evakuacijo med ofenzivo izraelske vojske v Gazi pogosto nedostopni ljudem z okvaro sluha ali vida, zaradi česar je bila evakuacija nemogoča.

Opozarjajo, da so invalidne osebe prisiljene bežati v nevarnih in nedostojnih razmerah, kot je plazenje po pesku ali blatu brez pripomočkov za gibanje.

Izraelske omejitve humanitarne pomoči, ki prihaja v Gazo, nesorazmerno vplivajo na invalide, zaradi pomanjkanja pomoči so mnogi ostali brez hrane, čiste vode ali sanitarij in so za preživetje popolnoma odvisni od drugih.

Fizične ovire, kot so vojne ruševine in izguba pripomočkov za mobilnost pod ruševinami, so ljudem še dodatno preprečile dostop do točk pomoči, opozarjajo ZN. 83 odstotkov invalidov je izgubilo svoje pripomočke, večina pa nima dostopa do alternativne pomoči.

Odbor ZN je izrazil tudi zaskrbljenost, ker izraelske oblasti pripomočke, kot so invalidski vozički, hodulje, palice, opornice in proteze, štejejo za predmete z dvojno rabo in zato zavračajo pošiljke pomoči s temi pripomočki.

V izraelskih napadih na Gazo je bilo doslej po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih več kot 63 tisoč ljudi, večinoma žensk in otrok, poroča AFP. Po navedbah odbora ZN je bilo v izraelskih napadih med 7. oktobrom 2023 in letošnjim 21. avgustom poškodovanih najmanj 157.114 ljudi.